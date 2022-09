Đạo diễn James Gunn đã xác nhận tương lai của Harley Quinn trong Vũ trụ điện ảnh DC - DCEU. Nhân vật do Margot Robbie thủ vai, được cho là một trong những quyết định chọn lựa diễn viên tốt nhất trong vũ trụ điện ảnh DC. Nhân vật này đã trở thành "ngôi sao" được người hâm mộ yêu thích kể từ khi ra mắt trong "Suicide Squad" của David Ayer. Cô diễn lại vai diễn này hai lần nữa, trong "Birds of Prey" của Cathy Yan và "The Suicide Squad 2" của James Gunn.

Harley Quinn của Margot Robbie sẽ trở lại DCEU. (Ảnh: DC).

Mặc dù người hâm mộ không giấu mong muốn được thấy thêm sự xuất hiện của Harley Quinn trong DCEU nhưng sự rung chuyển gần đây của hãng Warner Bros. đang gây ra lo ngại về những gì sẽ xảy ra trong vũ trụ điện ảnh vốn dĩ có phần "bất ổn" này. Điều đáng chú ý là sau khi thay đổi quản lý, hãng phim đang cải tổ lại cách tiếp cận đối với loạt phim siêu anh hùng của mình. Điều đó bao gồm việc hủy bỏ "Batgirl" của Bilall Fallah và "Adil El Arbi" - bộ phim được cho là bệ phóng cho Barbara Gordon của Leslie Grace và đã gần hoàn thành với kinh phí 90 triệu USD. Warner Bros. cũng đang tích cực theo sát chiến lược MCU của Marvel Studios đối với DCEU. Với tất cả những thay đổi này, thật khó để nói chuyện an toàn với bất kỳ nhân vật nào trong vũ trụ điện ảnh DC.

May mắn cho những người hâm mộ cô nàng Harley Quinn, đạo diễn James Gunn đã xác nhận rằng, cô đã được dự kiến cho một lần xuất hiện khác trong DCEU. Trong một cuộc trò chuyện trên Twitter, sau khi tri ân những người tạo ra nhân vật phản diện này, nhà làm phim được hỏi liệu nhân vật của Margot Robbie có quay trở lại loạt phim siêu anh hùng của DC hay không, và anh trả lời "Có".

Harley Quinn là nhân vật có nhiều người hâm mộ. (Ảnh: SR).

Hiện tại, chỉ có sáu bộ phim DC được xác nhận, với "Joker: Folie à Deux" của Lady Gaga và Joaquin Phoenix sẽ kết thúc vào năm 2024. Bên cạnh đó, cũng có một số chương trình vẫn đang được phát triển, bao gồm "Peacemaker" mùa 2 và " Green Lantern". Nhìn vào danh sách của DC Films, "Peacemaker" của James Gunn trên HBO Max là dự án hợp lý nhất để Harley Quinn tái xuất. Ngoài việc cô có mối quan hệ hiện tại với Peacemaker, với thời gian họ ở cùng nhau trong The Suicide Squad, đây cũng sẽ là kịch bản thú vị nhất vì vai diễn phản anh hùng của John Cena bị coi là đã chết bởi các đồng đội trong Lực lượng Đặc nhiệm X.

Harley Quinn được cho là một trong những nhân vật an toàn nhất trong DCEU. Giữa màn trình diễn tuyệt vời của Margot Robbie trong vai Harley Quinn và sự nổi tiếng của nhân vật phản anh hùng, rất ít có khả năng Warner Bros. sẽ bỏ rơi cô chỉ vì họ đang thay đổi chiến lược làm phim. Mặc dù không phải là một siêu anh hùng thực sự, Harley Quinn được coi là một trong những gương mặt của loạt phim, vì vậy chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi cô ấy tái xuất trên màn ảnh rộng hay màn ảnh nhỏ để tiếp tục câu chuyện của mình.