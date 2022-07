Colin Farrell liệu có tham gia "The Batman 2"?

Bộ phim The Batman (2022) ban đầu được lên kế hoạch với ý định sẽ là một tác phẩm riêng lẻ về Người dơi do diễn viên Ben Affleck thủ vai. Nam diễn viên sẽ tham gia vào quá trình viết kịch bản, đạo diễn và cả sản xuất. Tuy vậy, sau khi vào tay của đạo diễn Matt Reeves, sản phẩm điện ảnh này đã được tách khỏi vũ trụ điện ảnh DCEU và đứng riêng lẻ như một khởi đầu mới.

Matt Reeves đã thể hiện bộ phim siêu anh hùng như một câu chuyện kinh dị pha lẫn tâm lý, trong đó tập trung vào khía cạnh điều tra phá án của Batman hơn là hành động thuần túy. Bối cảnh phim là những năm đầu tiên khi Bruce Wayne "chập chững" nhập vai Batman ở thành phố Gotham. Nam tài tử Robert Pattinson là người dẫn dắt bộ phim của Matt Reeves trong vai Bruce Wayne, với Farrell, Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright và Andy Serkis xuất hiện trong các vai chính khác.

Colin Farrell mong đợi được vào vai The Penguin trong "The Batman 2". (Ảnh: IT).

Sau nhiều lần trì hoãn do đại dịch Covid-19, The Batman cuối cùng cũng ra rạp vào tháng 3/2022. Bộ phim nhanh chóng trở thành một tác phẩm ăn khách đối với những người hâm mộ. Khán giả ca ngợi kỹ xảo điện ảnh, diễn xuất, kịch bản không tiếc lời. Bên cạnh đó, người xem còn được khám phá về sự bất bình đẳng xã hội và mổ xẻ về chủ nghĩa anh hùng của Batman. Bộ phim đạt được lợi nhuận nhất định, thu về hơn 770 triệu USD trên toàn thế giới. Thành công của tác phẩm đã thúc đẩy WB Studio và DC bật đèn xanh cho phần tiếp theo, được chính thức công bố trong CinemaCon vào tháng 4/2022. Pattinson và Reeves đã ký để trở lại cho The Batman 2, mặc dù cam kết tương tự từ các diễn viên khác vẫn chưa được xác nhận.

Mới đây, trong cuộc nói chuyện với ET, nam diễn viên Colin Farrell tiết lộ rằng, anh chắc chắn sẽ quay trở lại để đóng lại vai The Penguin trong The Batman 2 nếu có cơ hội. Farell bày tỏ anh đã có sự nghiệp tại Hollywood, nhưng thời gian làm việc cho The Batman thật thú vị. Khi được hỏi về quyết định quay trở lại trong The Batman 2", Colin Farrell nói.

"Bạn đùa tôi đấy à? Tôi không dễ để bị trêu đâu. Dĩ nhiên đó là một quyết định dễ dàng, ý tôi là làm việc trong phim The Batman rất thú vị", anh nói.

Colin Farrell liệu có tham gia The Batman 2?

Những bình luận mới của Farrell có chung cảm xúc với bạn diễn Paul Dano, người trước đó đã bày tỏ mong muốn được đóng lại vai The Riddler trong The Batman 2. Sự quan tâm từ dàn diễn viên hạng A thể hiện sự tin tưởng của họ đối với hướng đi của Matt Reeves, đồng thời khẳng định những kinh nghiệm quý giá mà họ mang lại trong quá trình sản xuất phim. Farrell đã khiến người hâm mộ kinh ngạc với sự biến đổi đáng kinh ngạc với vai The Penguin trong The Batman.

Nhiều người coi nhân vật của anh là phiên bản người thật hay và chân thực nhất của nhân vật phản diện mang tính biểu tượng trong loạt truyện tranh Batman. Nếu Farrell có cơ hội xuất hiện trong phần tiếp theo thì anh ấy chắc chắn sẽ mang lên phim lối diễn xuất dí dỏm và tinh tế được người xem yêu thích.

Vì quá trình phát triển của The Batman 2 đang ở giai đoạn đầu, thật khó để đảm bảo rằng Farrell sẽ trở lại với bộ phim. The Batman không miêu tả The Penguin của Farrell với vai trò tên trùm tội phạm như trong truyện tranh. Thay vào đó, nó tập trung vào việc xây dựng quá trình cho The Penguin lên nắm quyền, thiết lập một mạng lưới mà nhân vật này là trung tâm.

Nhưng trước khi khẳng định rằng, Farrell sẽ quay lại trong The Batman 2, khán giả có thể đón đợi loạt phim phụ của The Batman tập trung và The Penguin, với sự tham gia của nam diễn viên này. Chương trình sẽ ra mắt trên HBO Max, do Matt Reeves làm đạo diễn và điều hành sản xuất.

Matt Reeves cho biết, loạt phim sẽ được phát sóng trước khi The Batman 2 ra mắt. Vì vậy, có thể chương trình sẽ tiếp tục câu chuyện của The Penguin từ nơi mà bộ phim ban đầu đã dừng lại, để cuối cùng biến anh ta thành một thế lực đáng sợ hơn cho phần tiếp theo. Một kịch bản như vậy nhiều khả năng xảy ra, nhưng để biết chắc chắn, người xem sẽ cần phải chờ xác nhận chính thức từ ngôi sao hoặc đạo diễn.