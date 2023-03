Hạt Nano: Vũ khí mới chống lại ung thư

Các nhà khoa học đang phát triển phương pháp điều trị ung thư bằng ánh sáng và thuốc sinh học. Họ gắn đèn LED gần khối u và dùng các mảnh kháng thể được kích hoạt bằng ánh sáng để liên kết với các mục tiêu. Phương pháp này mang lại hiệu quả cao hơn và an toàn hơn so với các phương pháp điều trị ung thư hiện tại. (Ảnh: SciTechDaily)

Các nhà khoa học đang nghiên cứu một phương pháp chống ung thư mới bằng cách sử dụng ánh sáng đèn LED chiếu gần khối u để kích thích các loại thuốc sinh học trị liệu. Đây là một phương pháp điều trị tiên tiến và đầy triển vọng đối với các bệnh nhân mắc phải căn bệnh quái ác này.

So với các phương pháp miễn dịch ung thư truyền thống, phương pháp mới này có khả năng nhận diện và tấn công chính xác các tế bào ung thư. Để làm được điều này, nhóm nghiên cứu đã tạo ra các mảnh kháng thể đặc biệt. Những “mảnh kháng thể” này sau khi được kích hoạt bằng ánh sáng đèn LED sẽ có khả năng nhắm chuẩn xác vào các tế bào ung thư, giúp giảm thiểu tác dụng phụ và nâng cao hiệu quả điều trị.

Tiến sĩ Amit Sachdeva, người dẫn đầu nghiên cứu và hiện làm việc tại Trường Hóa học của UEA cho biết: “Hóa trị là một phương pháp điều trị ung thư phổ biến nhưng cũng có nhiều hạn chế. Cách tiếp cận này không chỉ tiêu diệt tế bào ung thư mà vô tình làm tổn thương các tế bào khỏe mạnh trong cơ thể như tế bào máu và da. Điều này khiến cho bệnh nhân gặp các vấn đề như rụng tóc, mệt mỏi, ốm yếu và dễ bị nhiễm nhiều loại bệnh khác”.

Do đó, nhóm các nhà khoa học đang cố gắng tìm ra các phương pháp điều trị mới có tính chọn lọc cao hơn và ít gây ra các biến chứng không mong muốn. Theo đó, phương pháp sử dụng kháng thể và các mảnh kháng thể mới được kích thích bằng ánh sáng đèn LED có thể an toàn và đạt hiệu quả cao hơn so với phương pháp hóa trị.

Tuy nhiên, các loại thuốc sinh học trị liệu mới này không an toàn 100% đối với cơ thể. Các loại thuốc này hoạt động bằng cách gắn kháng thể vào kháng nguyên trên bề mặt của các tế bào ung thư sau đó tiêu diệt chúng. Nhưng các kháng nguyên này không phải là đặc trưng riêng của các tế bào ung thư vì chúng cũng có thể xuất hiện ở một số tế bào khỏe mạnh. Do đó, các thuốc sinh học trị liệu mới này có nguy cơ tiêu diệt các tế bào lành tính trong cơ thể.

Để giải quyết được điều này, nhóm UEA đã tạo ra một loại mảnh kháng thể mới có khả năng liên kết với kháng nguyên của nó bằng cách tạo ra một liên kết cộng hóa trị khi bị chiếu xạ bởi tia UV ở một bước sóng nhất định.

Tiến sĩ Sachdeva giải thích: “Một liên kết cộng hóa trị là một loại liên kết rất chắc chắn giữa hai phân tử. Nó giống như khi nung nóng hai miếng nhựa và dán chúng lại với nhau. Điều này giúp các phân tử thuốc có thể gắn vào khối u một cách vĩnh viễn.

“Chúng tôi mong muốn rằng công trình nghiên cứu này sẽ mở đường cho việc phát triển các phương pháp điều trị ung thư mới dựa trên ánh sáng và kháng thể. Điều này có nghĩa là các kháng thể chỉ được kích hoạt khi tiếp xúc với ánh sáng ở vùng khối u và chỉ gắn vào các kháng nguyên của chúng khi có ánh sáng chiếu vào.

“Nói cách khác, có thể điều khiển các kháng thể để tiêu diệt các tế bào ung thư bằng cách chiếu ánh sáng lên chúng. Có thể chiếu trực tiếp vào da của bệnh nhân ung thư da hoặc cấy đèn LED nhỏ cạnh khối u bên trong cơ thể.”

Điều này giúp quá trình điều trị ung thư hiệu quả và chính xác hơn vì chỉ các phân tử ở vùng khối u mới bị ánh sáng kích hoạt và không ảnh hưởng đến các tế bào khác, từ đó giảm thiểu biến chứng và kéo dài thời gian kháng thể tồn tại trong cơ thể bệnh nhân.

“Phương pháp này sẽ hiệu quả đối với các loại ung thư da hoặc u rắn, nhưng không phù hợp đối với các loại ung thư máu, điển hình như bệnh về bạch cầu.

Dựa vào các nghiên cứu của những người đi trước, nhóm nghiên cứu đã phát triển và tối ưu hóa phương pháp bằng cách chèn các axit amin nhạy cảm với ánh sáng vào các protein trong các tế bào sống ở vị trí xác định.

Nếu thành công trong giai đoạn tiếp theo của nghiên cứu, họ hy vọng rằng liệu pháp miễn dịch mới này sẽ được áp dụng để điều trị bệnh nhân ung thư trong vòng 5 đến 10 năm tới. Tương lai khỏi bệnh của các bệnh nhân ung thư không còn quá xa vời.