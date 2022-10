Hé lộ đường dây mua bán biển số đẹp giá tiền tỷ

Hé lộ đường dây mua bán biển số đẹp. Nguồn: Dân Việt

Mấu chốt của đường dây mua bán biển số đẹp hé lộ

Việc mua bán biển số đẹp không còn là chuyện bí mật của một vài cá nhân nào, mà hoạt động này ngang nhiên như một điều hiển nhiên và được pháp luật thừa nhận vậy. Để có thể mua được một biển số xe đẹp vừa với túi tiền của mình, bạn có thể tìm đến dịch vụ và mặc cả, thoả thuận.

Chỉ cần gõ từ khoá "Cần mua biển số đẹp" trên các hội nhóm mạng xã hội sẽ hiện ra hàng loạt đầu mối. Trong vai người cần mua biển số đẹp, PV Dân Việt đã bày tỏ nhu cầu ở Group "Mua bán biển số đẹp" với nội dung "Em muốn mua biển số đẹp cho ô tô, bác nào dịch vụ không ạ?" và chỉ trong một thời gian ngắn, rất nhiều "cò" đã nhắn tin mời chào.

Liên hệ với một "cò biển số xe đẹp", PV đã bày tỏ nhu cầu của mình và được trả lời sẽ kiểm tra rồi sẽ có câu trả lời và báo giá.

Để xác minh "cò" biển số xe, PV yêu cầu được gặp trực tiếp để bàn bạc, đặt cọc tại cơ quan bên làm dịch vụ để gia tăng độ uy tín thì được "cò" hẹn tại một địa điểm trên đường Láng Hạ - Hà Nội.

Tại đây, chúng tôi được đối tượng "cò" dẫn lên gặp một người để làm việc trực tiếp. Người này tự xưng là cán bộ thuộc một Công ty có trụ sở trên đường Láng Hạ.

Người đàn ông tự xưng là làm được biển số xe đẹp. Ảnh: Cắt từ clip

Thông qua những màn chào hỏi làm quen xã giao, PV thể hiện nhu cầu mua biển số đẹp cho ô tô sắp mua, người này cũng không gần ngại chia sẻ: "Cái này, mấy anh em thì đã triển cũng tương đối rồi. Cứ còn (cứ còn biển số theo yêu cầu - Pv) thì bọn anh kiểm tra được và rất tự tin vì không phải làm lần đầu".

Để chúng tôi thêm tin tưởng, cán bộ này cho biết đã làm chót lọt nhiều vụ mua bán biển số xe đẹp và mới đây nhất là chiếc Porsche biển 30H-886.88 có giá tiền tỷ. Vị cán bộ này cho hay, giá của biển số đẹp còn phụ thuộc vào chiếc xe. Biển số đẹp gắn lên xe sang sẽ có giá trị đắt hơn nhiều gắn lên những dòng xe phổ thông.

Chia sẻ về cách thức để hợp thức hóa biển đẹp theo yêu cầu, vị cán bộ này cho biết: "Nếu hộ khẩu không đúng tuyến thì phải chuyển về để làm thủ tục bấm biển như bình thường, sau đó mới chuyển lại. Còn nếu thực hiện bấm biển trái tuyến thì phải thực hiện dịch vụ theo kiểu trái tuyến. Hiểu đơn giản, nếu em cần biển xe ở quận Đống Đa chẳng hạn, thì ông trưởng phòng phải có quyền lợi mà không phải chuyển khẩu".

Để giao dịch mua bán biển xe thành công, người mua biển phải chuyển tiền trước hôm bốc biển. Ngoài ra, ngày đi bốc phải chuẩn bị cái phong bì 500.000 – 1.000.000 đồng đê cám ơn cho cán bộ khi bốc được biển đẹp.

Biển số đẹp đang là nhu cầu của nhiều chủ phương tiện. Ảnh: Bảo Bình

Khi chúng tôi tỏ ra lo ngại khi bốc được biển số xe không đúng với yêu cầu, cán bộ này trấn an rằng việc chúng tôi đến bấm biển số chỉ là thủ tục thôi, đã có người lo hết rồi. "Đây không phải bọn anh làm lần đầu, duy chỉ có những con tứ quý, ngũ quý sẽ cạnh tranh về giá, còn định dạng của em thì chắc chắn đến 99%".

Biết chúng tôi cần 1 tháng nữa mới nhận được xe và muốn giữ biển số đẹp đó, người này cho hay chỉ giữ được khoảng 3 hôm, còn không sẽ phải chọn số khác.

"Bản chất của việc này (mua biển số đẹp - Pv) là phải dùng quan hệ, do đó phải thanh toán để người ta làm mọi thủ tục đến khi ra giấy hẹn. Để đảm bảo, khi em chuyển tiền cọc hay thanh toán cho anh, sẽ phải có giấy biên nhận bằng văn bản và sẽ phải ghi lý do khác như giấy vay nợ hay mua bán đất đai, ô tô…", người này khẳng định.

Người này cũng chia sẻ việc mua bán này là mối quan hệ riêng và làm việc trực tiếp với Cục Cảnh sát giao thông.

Khi câu chuyện dần đi đến hồi kết và cuộc ngã giá cũng như mọi thủ tục đã được trao đổi với PV, người này còn cho biết thêm: "Thực ra, theo quy định của nhà nước thì việc này cũng không phải công khai nên khi làm đôi bên cùng giữ cho nhau".

"Cò" thừa nhận việc làm biển số xe đẹp là nhạy cảm. Ảnh: Cắt từ clip.

Mặc dù, chưa thể khẳng định được "cò" có móc nối được với cán bộ thực thi pháp luật để làm biển số đẹp cho người có nhu cầu để thu lợi bất chính, hay đây chỉ là một hình thức lừa đảo nhằm lấy tiền của người khác, tuy nhiên, hoạt động mua bán này hiện nay đang được thực hiện gần như công khai.

Theo quy định hiện hành, việc mua bán biển số này là vi phạm pháp luật, nhưng vì lợi nhuận nên những đối tượng làm dịch vụ, "cò" mồi vẫn đã bất chấp. Theo Luật Giao thông đường bộ năm 2008, việc mua, bán biển số xe bị cấm.

Tiền mua biển số đẹp này sẽ vào túi các cá nhân như các đối tượng cò mồi dịch vụ, lãnh đạo phòng đăng ký xe nơi có biển số đẹp và những mối quan hệ riêng để thực hiện việc mua bán biển số đẹp. Do đó, việc chưa thể đấu giá biển số đẹp đang gây thất thoát ngân sách nhà nước số tiền khổng lồ ở mỗi chiếc biển số đẹp như tứ quý, ngũ quý…

Giao dịch mua bán biển số xe công khai, ngân sách thất thoát lớn

Ở nhiều nước trên thế giới, biển số ô tô đẹp là tài sản quốc gia và việc đấu giá đã được thực hiện từ rất lâu để đem lại nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên, ở Việt Nam, việc đấu giá biển số xe đẹp vẫn chưa được thực hiện dù đề xuất đấu giá biển số ô tô đẹp đã có từ năm 1993, nhưng phải đến tận năm 2017, Chính phủ mới giao Bộ Công an nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện đề án thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số thông qua đấu giá.

Mặc dù vậy, đến nay sau gần 30 năm việc đấu giá biển số ô tô đẹp vẫn chưa được đưa chính thức vào luật. Điều đó dẫn đến việc hàng loạt các vụ mua bán biển số đẹp trị giá hàng tỷ đồng.

Chiếc xe biển số 37A-999.99 từng gây xôn xao mạng xã hội. Ảnh: Xehay

Điển hình như việc Bùi Xuân Huấn (biệt danh Huấn Hoa Hồng) vừa thực hiện giao dịch mua một chiếc xe KIA Sonet biển 37A-999.99 hồi tháng 4/2022 với mức giá đến 2,6 tỷ đồng. Tháng 4/2021, một chiếc Hyundai Santa Fe biển 30G-999.99 có giá chuyển nhượng đến 4 tỷ đồng.

Trước đó, tháng 8/2019, một chiếc KIA Cerato biển 51G-888.88 được "ngã giá" đến 3,3 tỷ đồng. Không chỉ vậy, rất nhiều biển số ngũ quý 2, 3 gắn lên nhiều mẫu xe Hyundai Santa Fe cũng có mức giá dao động từ 2 - 2,5 tỷ đồng.

Tất cả những vụ giao dịch mua bán biển số ô tô đẹp trên đều khiến cộng đồng mạng xôn xao bởi mức giá cao hơn gấp nhiều lần so với giá trị chiếc xe.

Đó là bề nổi của tảng băng chìm khi những biển số trên không phải ngẫu nhiên bốc được mà có cả đường dây đứng sau điều hành, sẵn sàng cung cấp bất cứ ai có nhu cầu mua biển số đẹp.

Theo anh Bùi Văn Lượng, nhân viên kinh doanh ô tô cho biết: "Biển số xe được phân bổ theo từng quận, huyện. Nếu bỏ tiền ra mua được biển đẹp thì rất nhiều người sẵn sàng chi vài tỷ đồng để gắn lên xe sang".

Những vụ việc giao dịch, mua bán biển số đẹp như tứ quý 8 hay, tứ quý 6... thường thì được gắn sẵn vào xe ô tô và đã từng diễn ra giữa các bên bằng hình thức trao đổi dân sự mua bán xe ô tô kèm biển số.

Từ đó, người mua lẫn kẻ bán không phải chịu bất cứ loại thuế nào gây thất thoát ngân sách nhà nước và thiếu minh bạch khi mức giá công bố là do các bên tự đưa ra.

Chia sẻ về việc bấm biển số giúp cho khách hàng có được biển ưng ý, trao đổi với PV Dân Việt, anh Lê Nguyễn Thanh Bình, Trưởng phòng kinh doanh 8, Công ty CP ôtô con đường mới cho rằng: "Về quan niệm biển số đẹp, biển số xấu theo mỗi vùng miền sẽ có quan niệm rất khác nhau".

Khi được hỏi về việc có thể có tiêu cực trong quá trình bốc biển không?, anh Bình cho rằng: "Chúng tôi đang băn khoăn không hiểu lý do ngẫu nhiên hay sự trùng hợp nào mà những siêu xe hạng sang như xe roll royce, BMW, xe mercedes thường gắn với biển số tứ quý, hay biển tam hoa...".

Về cơ sở pháp khi đấu giá biển số xe, trao đổi với PV Dân Việt, Thượng tá Phạm Việt Công, Phó Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an), Phó CVP Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết: "Hiện nay, chưa có cơ sở pháp lý để đấu giá biển số xe, do vướng mắc giữa các Luật với nhau. Do đó, để tổ chức đấu giá biển số xe cần phải xây dựng Luật".

Thượng tá Công cho biết, Chính phủ đã thông qua Nghị quyết về đề án đấu giá biển số xe và sẽ trình Quốc hội về đề án này. Hiện, chưa có quy chuẩn nào để đánh giá đâu là biển số xe đẹp, đâu là biển số xe xấu.

"Biển số xe đẹp hay xấu là do nhìn nhận và đánh giá của từng chủ phương tiện, biển số xe có thể đẹp với người này, những lại có thể xấu với người khác", Thượng tá Công nói về biển số đẹp.

Theo đó, việc đấu giá biển số xe ô tô sẽ áp dụng với tất cả các biển số trên kho biển số chung của quốc gia. Đây là việc cấp biển số xe theo nhu cầu của chủ phương tiện, thông qua hình thức đấu giá công khai minh bạch trên hệ thống đấu giá.