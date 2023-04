Vietcombank dự kiến vẫn là "quán quân" về lợi nhuận trong quý I/2023. Ảnh: IT

Vietcombank vẫn giữ vị trí "quán quân", bất ngờ với Techcombank

Dự báo kết quả kinh doanh quý I/2023 vừa được SSI Research công bố, Vietcombank (VCB) vẫn là "quán quân" về lợi nhuận trong quý.

Theo đó, mặc dù nhu cầu tín dụng yếu trong hơn 2 tháng đầu năm nhưng đã có dấu hiệu hồi phục vào cuối tháng 3. Nhờ đó, tăng trưởng tín dụng trong quý của VCB tăng 2,5% so với đầu năm và lợi nhuận trước thuế (LNTT) dự kiến đạt tới 10,5 - 11 nghìn tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.

Tương tự, Vietinbank (CTG), được dự báo cũng có LNTT đạt khoảng 6 nghìn tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ.

Cũng thuộc nhóm BIG 4, tại BIDV tăng trưởng huy động tăng nhẹ trong khi tăng trưởng tín dụng vẫn duy trì ổn định với mức tăng 4% so với đầu năm. NIM dự kiến sẽ đi ngang so với quý trước và giảm nhẹ so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nhờ chi phí tín dụng dự kiến giảm từ mức nền cao của quý I/2022, hỗ trợ tăng trưởng LNTT đạt khoảng 32-39% so với cùng kỳ.

LNTT của HDBank trong quý I/2023 ước đạt 3 - 3,2 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 20% - 25% so với cùng kỳ. Ảnh: HDB

Ở nhóm NHTM cổ phần tư nhân, đáng chú ý là kết quả kinh doanh vượt trội của Sacombank (STB) nếu tính về tỷ lệ tăng trưởng. Theo đó, hoạt động kinh doanh cốt lõi của STB dự kiến sẽ đạt mức tăng trưởng vượt trội 57% - 70% so với cùng kỳ (tương ứng với mức đạt 2,5 - 2,7 nghìn tỷ đồng) so với mức nền thấp trong quý I/2022. Tuy nhiên, tăng trưởng tín dụng của STB dự kiến sẽ thấp hơn 1% so với cuối năm 2022, còn tổng tiền gửi dự kiến sẽ tăng nhẹ trong quý I/2023.

Tương tự, tại HDBank (HDB), LNTT của nhà băng này trong quý I/2023 ước đạt 3 - 3,2 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 20% - 25% so với cùng kỳ, với tín dụng tăng trưởng mạnh 10% so với đầu năm và tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát.

Tại ACB, SSI Research kỳ vọng tăng trưởng tín dụng trong quý I/2023 có thể giảm khoảng 1% so với đầu năm do nhu cầu tín dụng thấp. Tổng huy động dự kiến tăng trưởng tốt hơn tín dụng khoảng 2%-3% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu dự kiến tăng nhưng vẫn duy trì dưới 1%.

"Mặc dù lãi suất cho vay đang có xu hướng giảm với tốc độ nhanh hơn so với lãi suất huy động, chúng tôi cho rằng NIM vẫn sẽ cao hơn so với quý I/2022 nhưng thấp hơn so với quý trước. Do đó, chúng tôi kỳ vọng LNTT của ACB sẽ đạt khoảng 4,8 - 5 nghìn tỷ đồng, tăng 16,7% - 21,6% so với cùng kỳ", chuyên gia của SSI Research, dự báo.

Tại VIB, LNTT của nhà băng này dự kiến đạt khoảng 2,5 - 2,7 nghìn tỷ đồng (tăng từ 10% đến 18% so với cùng kỳ) trong quý I/2023, đạt 22% kế hoạch được công bố tại ĐHCĐ. SSI Research kỳ vọng tăng trưởng tổng tín dụng và tổng tiền gửi sẽ gần như đi ngang so với năm 2022. Trong khi NIM ước tính thấp hơn so với quý IV/2022 còn tỷ lệ nợ xấu được dự báo sẽ tăng lên.

Tại, MBB, LNTT dự kiến đạt khoảng 6,5 - 7 nghìn tỷ đồng, tăng 10% đến 18% svck, nhờ tăng trưởng tín dụng và tiền gửi cân bằng ở mức +3,5% so với đầu năm.

Trái ngược với các ngân hàng trên, một số nhà băng lại dự kiến có kết quả kinh doanh suy giảm trong quý I/2023. Trong đó, đáng chú ý là Techcombank (TCB) khi SSI Research dự kiến lợi nhuận của nhà băng này sẽ chịu ảnh hưởng kém tích cực trong quý I/2023 do NIM giảm và chi phí tín dụng cao hơn dự kiến. Vì vậy, LNTT dự kiến sẽ giảm so với cùng kỳ.

Tương tự, tại MSB, tăng trưởng tín dụng và tiền gửi ước đạt lần lượt 13,5% và 8% so với đầu năm.

Tuy nhiên, SSI Research cho rằng áp lực từ việc chất lượng tài sản suy giảm sẽ hiện rõ hơn trong quý I/2023, gây ảnh hưởng thận trọng đến lợi nhuận cốt lõi của MSB. Do đó, đơn vị này kỳ vọng LNTT sẽ đạt khoảng 1,3 - 1,5 nghìn tỷ đồng, giảm -13% - 0% so với cùng kỳ.