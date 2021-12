Hé lộ mong muốn của nữ diễn viên kiếm được nhiều tiền nhất Hàn Quốc năm 2021

Mặc dù là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng ở châu Á nhưng vấn đề xoay quanh diễn xuất chưa bao giờ là điều dễ dàng đối với Jun Ji Hyun. "Tôi cảm thấy như mình đã leo núi 1.000 lần", ngôi sao Hàn Quốc chia sẻ về việc quay bộ phim truyền hình Jirisan.

Trong năm nay, Jun Jy Hyun đảm nhận vai trò đại sứ cho 16 thương hiệu và thu nhập của cô được ước tính lên đến 17 tỷ won. (Ảnh: SCMP).

Jun Ji Hyun vào vai Seo Yi Gang, một nữ kiểm lâm viên ở Jirisan. Đây là một ngọn núi cách trung tâm Seoul bốn tiếng lái xe. Jun và đội kiểm lâm của cô ấy chịu trách nhiệm tìm kiếm và cứu hộ, đồng thời buộc phải giải quyết những sự việc bí ẩn liên tục xảy ra trên núi.

Hiện tại, nữ diễn viên 40 tuổi này đang thực hiện hàng chục chiến dịch quảng bá các sản phẩm làm đẹp và thời trang cho các thương hiệu bao gồm Alexander McQueen và Gucci.

Jun Ji Hyun được biết đến với bộ phim nổi tiếng My Sassy Girl năm 2001 và bộ phim truyền hình My Love From the Star năm 2014. Mới đây, cô đã chia sẻ về những dự định của mình trong tương lai, cũng như quá trình làm phim Jirisan với trang SCMP.

Cảnh nào với bạn là thử thách nhất trong Jirisan?

- Theo kịch bản, có một cảnh dưới mưa, nhưng ngay sau đó là lửa. Tôi nghĩ "Thảm họa thiên nhiên tiếp theo là gì?". Khi nhận được một kịch bản mỗi ngày, tôi nghĩ "Điều gì xảy ra sau vụ cháy? Tuyết hay sao?!".

Tôi rất sợ mỗi khi nhận được kịch bản. Chúng tôi đã mất vài ngày để quay một cảnh cháy bên trong phim trường. Mắt tôi bỏng rát và nước đen chảy ra từ mũi mỗi lần tôi đi tắm sau khi quay.

Mặc dù Jirisan bị đánh giá khá thấp nhưng bạn lại được khen ngợi rằng, ở tuổi 40 vẫn có thể tham gia nhiều thể loại phim khác nhau trong vai trò nữ chính...

- Có thật không? (cười). Tôi chỉ thấy báo chí đưa tin tiêu cực thôi.

Bạn có nghĩ rằng, các nhà sáng tạo và diễn viên có chỗ đứng trong điện ảnh Hàn Quốc nhiều hơn so với trước đây không?

- Hai thập kỷ trước thì rõ ràng khó khăn hơn bây giờ. Nhưng hiện nay, có rất nhiều đất diễn trong điện ảnh có các diễn viên nữ thể hiện.

Jun Ji Hyun trong phim Jirisan. (Ảnh trong phim)

Bạn có cảm thấy nhiều áp lực khi lựa chọn dự án tiếp theo của mình không?

- Không hẳn vậy. Không phải bộ phim nào tôi tham gia cũng thành công. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ chọn một dự án vì nghĩ rằng chắc chắn nó sẽ đạt được điều đó cả. Vì vậy, tôi chọn bộ phim tiếp theo và lạc quan với nó.

Cùng với đó, tôi có My Sassy Girl ở độ tuổi 20, Cheon Song Yi (nhân vật của cô ấy trong My Love From the Star) ở độ tuổi 30 và Seo Yi Gang ở độ tuổi 40. Tôi chỉ đang diễn những vai phù hợp với lứa tuổi của mình nên không có áp lực lớn về điều đó.

Bạn có nghĩ đến việc tích cực hoạt động trên các nền tảng mạng xã hội như Tiktok hoặc Instagram chưa?

- Tôi thích chúng, nhưng không nghĩ rằng tôi giỏi về lĩnh vực đó, vì vậy sẽ rất khó để tôi thử. Nhưng tôi luôn cố gắng để giao lưu với khán giả và người hâm mộ.

Mục tiêu của bạn với tư cách là một diễn viên là gì?

- Thay vì có một mục tiêu cụ thể là một diễn viên, tôi muốn mình trung thành hơn, trở thành một người tốt.

Tất nhiên, tôi bắt đầu muốn nhiều hơn ở vai trò diễn viên khi đạt được thành công trong điện ảnh. Sẽ là nói dối nếu nói tôi không bị cám dỗ bởi những bộ phim tiềm năng. Tuy nhiên, tôi vẫn luôn dành thời gian chuẩn bị tinh thần và chờ đợi, tôi lạc quan rằng mình sẽ tìm được những dự án tốt.

Bạn có thể nói rõ hơn về ý nghĩa của việc trưởng thành?

- Tôi nghĩ rằng, trưởng thành có nghĩa là tâm trí của tôi đang bình an vào lúc này. Ngày mai là quan trọng. Nhưng tôi nghĩ chỉ cần trái tim bạn bình yên vào hôm nay thì nó sẽ phản chiếu ra những thứ xung quanh bạn.

Ngoài ra, tôi còn có các con và chúng có hạnh phúc của chúng. Tôi có hạnh phúc của riêng mình và hơn nữa, gia đình và những người xung quanh tôi cũng có hạnh phúc riêng.

Sự vật thì luôn biến đổi nhưng đối với tôi, tôi nghĩ trưởng thành không có gì đặc biệt ngoài việc cảm thấy thoải mái và hạnh phúc với nơi tôi đang đứng hiện tại.

Cảm ơn bạn đã chia sẻ!