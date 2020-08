Hé lộ môtô "gấu đen" được cho sẽ hộ tống Tổng thống Nga Putin

Video "gấu đen" Izh concept phô diễn sức mạnh.

Cách đây không lâu, truyền thông Nga từng tiết lộ về một nguyên mẫu xe môtô với thiết kế và màu sơn đen cực khủng. Nguyên mẫu này có tên gọi là Izh Concept từng xuất hiện tại triển lãm “Russia Looking to the Future” (Nước Nga hướng tới tương lai) ở trung tâm triển lãm Manezh.

Izh Concept.

Lúc đó Izh Concept được các chuyên gia cho rằng đã chứng minh khả năng trước sự chứng kiến của Tổng thống Nga Vladimir Putin và dự kiến sẽ gia nhập đội mô tô hộ tống ông vào năm 2019.

Xe dài 3 mét, nặng hơn nửa tấn.

Tác giả của Izh Concept chính là Kalashnikov, một nhà sản xuất vũ khí nổi tiếng của Nga, và cũng là nơi cho ra lò loại sung trường vang danh mọi thời đại Ak-47. Xe Izh có màu đen hoàn toàn, đã được thử nghiệm tại đường đua Công thức một ở Sochi, Nga. Mẫu xe điện này cũng từng được đưa cho cảnh sát Moscow thử nghiệm trong điều kiện thực tế.

Có khả năng tăng tốc chóng mặt.

Mẫu xe Izh không những có ngoại hình hiện đại, thân xe lớn mà còn có sức mạnh vô song. Xe được cho có khả năng đạt vận tốc tối đa 250 km/h, và tăng tốc chóng mặt từ 0-100 km/h chỉ trong 3,5 giây, dù trọng lượng của xe nặng tới 510 kg, chiều dài xe lên đến 3 mét.