Hé lộ nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn ở Gia Lai khiến 3 thành viên CLB HAGL tử vong

Sáng ngày 13/8, đoàn công tác Trung ương do ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Chuyên trách Uỷ ban An toàn Giao thông (ATGT) Quốc gia làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra hiện trường và làm việc với các cơ quan ban, ngành của tỉnh Gia Lai về vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên tuyến đường Hồ Chí Minh (đoạn qua huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) khiến 3 người tử vong.

Theo Công an huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai), vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên xảy ra vào khoảng 14h40 phút ngày 12/8. Lúc này, xe ô tô tải mang BKS 81H-027.60 do Đinh Tiến Bình (36 tuổi trú tại thôn Hòa Bình, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh) điều khiển lưu thông theo hướng Đắk Lắk - Gia Lai.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn khiến 3 thành viên CLB HAGL tử vong. Ảnh: H.L

Khi đến Km1646+500 đường Hồ Chí Minh (thuộc thôn Tao Chor, xã Ia Hrú) thì xe ô tải này vượt xe ô tô con mang BKS 81A-004.70 do ông Nguyễn Tú Sinh (57 tuổi, trú tại phường Ia Kring, TP.Pleiku) điều khiển cùng chiều phía trước.

Quá trình vượt xe con, thấy có xe tải ở làn đường ngược lại nên tài xế Bình đánh lái sang phải tông vào đuôi xe con, làm cho tài xế xe con mất kiểm soát đánh lái sang làn đường bên trái. Lúc này tài xế Bình không dừng lại mà đánh lái sang trái, tiếp tục tông vào xe con một lần nữa, đẩy xe con sang làn đường bên trái. Cùng thời điểm, xe tải BKS 47C- 263.06 do anh Nguyễn Tấn Xôn (trú xã Pơng Drang, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển ở chiều ngược lại đã đạp thắng nhưng do quán tính xe không thể dừng lại mà tông vào xe ô tô con BKS 81A-004.70.

Hâu quả, 3 người ngồi trên xe con gồm trợ lý HLV Dương Minh Ninh (48 tuổi, trú tại phường Diên Hồng, TP.Pleiku), tiền đạo Paollo Madeira Oliveira (27 tuổi, quốc tịch Bồ Đào Nha), bác sĩ Đào Trọng Trí (31 tuổi, trú tại thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê) đều là thành viên CLB HAGL tử vong tại chỗ. Tài xế Nguyễn Tú Sinh bị gãy 2 xương sườn bên trái và 1 xương đòn phải đang chữa trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, nguyên nhân tử vong ban đầu của ông Dương Minh Ninh và anh Paollo Madeira Oliveir bị chấn thương sọ não, anh Đào Trọng Trí bị chấn thương ngực kín.

Nói về nguyên nhân ban đầu vụ việc, đại diện Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Gia Lai cho biết: "Qua điều tra, thu thập chứng cứ tại hiện trường, chúng tôi xác định lỗi chính thuộc về tài xế Đinh Tiến Bình điều khiển xe ô tô tải vượt khi chưa đảm bảo các điều kiện an toàn, thiếu quan sát dẫn đến tông trực tiếp vào đuôi xe ô tô con.

Sau đó, tài xế Bình mất kiểm soát tay lái rồi tiếp tục tông vào bên trái xe ô tô con bên làn đường ngược lại gây tai nạn. Hành vi của tài xế Bình vi phạm khoản 2 Điều 14 Luật giao thông đường bộ năm 2008. Do vậy, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ người này và tiến hành củng cố tài liệu chứng cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định".