Tài xế của CLB HAGL may mắn thoát chết sau vụ tai nạn liên hoàn nói gì?

Như Dân Việt đã đưa tin, vào khoảng 14h40 phút, tại Km1646+500 đường Hồ Chí Minh (thuộc thôn Tao Chor, xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô con mang BKS 81A-004.70 và 2 xe ô tô tải mang BKS 81H-027.60 và 47C- 263.06 khiến 3 thành viên của CLB HAGL tử vong gồm trợ lý HLV Dương Minh Ninh (48 tuổi, trú tại phường Diên Hồng, TP.Pleiku), tiền đạo Paollo Madeira Oliveira (27 tuổi, quốc tịch Bồ Đào Nha), bác sĩ Đào Trọng Trí (31 tuổi, trú tại thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê).

Theo cơ quan công an, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn là do về xe ô tô tải mang BKS 81H-027.60 do tài xế Đinh Tiến Bình điều khiển đã vượt xe ô tô con chưa đảm bảo các điều kiện an toàn, thiếu quan sát dẫn đến vụ tai nạn thảm khốc trên. Hiện, Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Gia Lai đang tạm giữ tài xế Bình để phục vụ cho công tác điều tra.