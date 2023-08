Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cũng đề nghị đoàn công tác do ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia - dẫn đầu chuyển lời thăm hỏi, chia buồn của Phó Thủ tướng - chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải - Phó chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đến gia đình nạn nhân tử vong, động viên, thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc khiến 3 thành viên CLB Hoàng Anh Gia Lai tử vong. Ảnh H.Lộc

Tối ngày 12/8, Ban An toàn Giao thông (ATGT) tỉnh Gia Lai cũng đã có báo cáo nhanh về vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên đường Hồ Chí Minh (đoạn thuộc huyện Chư Pưh) khiến 3 thành viên CLB HAGL tử vong.

Danh tính 3 nạn nhân tử vong được xác định là trợ lý Dương Minh Ninh, tiền đạo Paollo Madeira Oliveira và bác sĩ Trí Đào (tất cả đều là thành viên của CLB HAGL).

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, xe tải mang BKS 81H-027.60 sản xuất năm 2022, niên hạn sử dụng đến năm 2047, hạn lưu hành đến ngày 24/5/2025. Tài xế Đinh Tiến Bình có giấy phép lái xe (GPLX) hạng C, không có nồng độ cồn, không có ma túy. Dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô tải ghi nhận tốc độ xe lúc 14 giờ 39 phút 10 giây là 55 km/h, 14 giờ 39 phút 30 giây là 01 km/h, 14 giờ 40 phút 41 giây là 0 km/h.

Trong khi đó, xe ô tô con mang BKS 81A-004.70, sản xuất năm 2011, hạn lưu hành đến ngày 9/3/2024. Tài xế Nguyễn Tú Sinh có GPLX hạng D, không có nồng độ cồn (đang xét nghiệm ma túy).

Còn xe tải mang BKS 47C-263.06 sản xuất năm 2014, niên hạn sử dụng đến năm 2039, lưu hành đến ngày 30/1/2024. Tài xế Nguyễn Tấn Xôn có GPLX hạng E, không có nồng độ cồn, không có ma túy. Dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô tải ghi nhận tốc độ xe lúc 14 giờ 32 phút 36 giây là 64 km/h, lúc 14 giờ 32 phút 52 giây là 62 km/h, lúc 14 giờ 51 phút 44 giây là 0 km/h.