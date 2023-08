Ủy ban ATGT quốc gia thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc ở Gia Lai

Ngày 13/8, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) (địa chỉ tại thôn Hàm Rồng, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa).

Tại đây, ông Khuất Việt Hùng đã chuyển lời chia buồn của Phó Thủ tướng Chính Phủ Trần Lưu Quang, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đến toàn thể CLB và gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào chiều ngày 12/8 khiến 3 thành viên của CLB tử vong. Ông Hùng mong muốn, tập thể CLB HAGL sớm vượt qua đau buồn để xây dựng và phát triển đội bóng ngày một lớn mạnh.

Ông Khuất Việt Hùng (đeo kính) thắp hương cho thi thể của tiền đạo Paolo Madeira Oliveira tại Bệnh viện Đại học Y dược HAGL

Thay mặt CLB HAGL, ông Võ Trường Sơn, Tổng Giám đốc Tập đoàn HAGL đã bày tỏ cảm ơn trước sự quan tâm của Chính Phủ, các bộ, ngành và đoàn công tác về những mất mát của đội bóng.

"Ban huấn luyện và các cầu thủ của đội bóng vừa trải qua chuỗi ngày tham dự giải V-League 2023 căng thẳng. Sau trận đấu với Sông Lam Nghệ An, các cầu thủ sẽ có dịp nghỉ ngơi trở về với gia đình. Tuy nhiên, 3 thành viên của CLB không may gặp nạn và tử vong trên đường trở về nhà. Đây là một mất mát to lớn của CLB và tập đoàn. Vụ tai nạn giao thông đã cướp đi những người thân yêu của đội bóng. Chúng tôi sẽ nhanh chóng kiện toàn nhân sự về mặt tổ chức, tiếp tục phấn đấu xây dựng bóng đá nước nhà", ông Sơn nói.

Ông Hùng thăm hỏi, động viên vợ của tiền đạo Paolo Madeira Oliveira

Tiếp đó, đoàn công tác đã đến thăm hỏi vợ tiền đạo Paolo Madeira Oliveira ở Bệnh viện Đại học Y dược HAGL, gia đình trợ lý HLV Dương Minh Ninh ở phường Ia Kring (TP.Pleiku) và tài xế Nguyễn Tú Sinh (người may mắn sống sót sau vụ tai nạn thảm khốc vào chiều ngày 12/8) đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai.

Ông Khuất Việt Hùng thăm hỏi gia đình trợ lý HLV Dương Minh Ninh

Ở các nơi đến thăm, ông Khuất Việt Hùng gửi lời chia buồn sâu sắc đến nạn nhân và gia đình các nạn nhân. Đồng thời, Ủy ban ATGT Quốc gia hỗ trợ các gia đình có nạn nhân tử vong 5 triệu đồng/người và nạn nhân bị thương 2 triệu đồng/người. UBND tỉnh Gia Lai cũng hỗ trợ gia đình có nạn nhân tử vong 5 triệu đồng/người và nạn nhân bị thương 2 triệu đồng/người.

Như Dân Việt đã đưa tin, vào khoảng 14h40 phút, tại Km1646+500 đường Hồ Chí Minh (thuộc thôn Tao Chor, xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô con mang BKS 81A-004.70 và 2 xe ô tô tải mang BKS 81H-027.60 và 47C- 263.06 khiến trợ lý HLV Dương Minh Ninh, tiền đạo Paollo Madeira Oliveira và bác sĩ Đào Trọng Trí tử vong tại chỗ. Cả 3 người đều là thành viên CLB HAGL.