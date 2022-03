Hé lộ thông tin mới về nguyên nhân khiến nữ diễn viên "Chiếc lá cuốn bay" qua đời

Vụ tai nạn dẫn tới cái chết của nữ diễn viên Tangmo Nida đã diễn ra gần 20 ngày. Hiện tại, cảnh sát Thái Lan vẫn đang gấp rút điều tra để tìm hiểu nguyên nhân cụ thể dẫn tới sự việc này. Chiều ngày 10/3, luật sư của mẹ nữ diễn viên Chiếc lá cuốn bay đã chia sẻ thông tin ông nhận được một cuộc gọi bí ẩn và có tính quan trọng trong việc điều tra.

Nội dung của cuộc điện thoại nhằm đề nghị luật sư Kritsana kiểm tra vết thương trên đầu nữ diễn viên Chiếc lá cuốn bay xem có giống như bị chai rượu đập vào hay không. Chi tiết này giống với thông tin do một nhân viên cứu hộ tiết lộ trước đó.

Nữ diễn viên Tangmo Nida. (Ảnh: TL)

Nhân viên cứu hộ tên Tide cho biết đã trực tiếp nhìn thấy thi thể của Tangmo Nida. Tide kể lại trên gương mặt của Tangmo có một vết bầm tím lớn, răng bị vỡ. Bên cạnh đó, nhân viên này nhấn mạnh về vết thương trên đầu như do đáy chai rượu gây ra. Ngay khi nhân viên cứu hộ Tide công bố thông tin trên, thiếu tướng Suphichai Limsivawong, Tổng tư lệnh viện pháp y cho biết, cơ quan chức năng sẽ mời bác sĩ khám nghiệm tử thi để xác định.

Luật sư Kritsana cho rằng, đây là một manh mối rất quan trọng có liên quan đến cái chết của Tangmo Nida.

Ngoài ra, chiều tối 10/3, trên mạng xã hội Thái Lan lan truyền một đoạn clip do một nhóm ngư dân tại sông Chao Phraya (Thái Lan) thực hiện. Họ đã ghi lại hình ảnh và âm thanh nghi là của con thuyền chở Tangmo cùng nhóm bạn vào đêm xảy ra vụ việc.

Trong đó, một người trên thuyền đã gọi "Mo, Mo" (tên của Tangmo). Sau đó, có một giọng cất lên "Anh Por chậm lại" và một giọng khác hét lên: "Không nên để nó nhảy xuống". Đoạn clip này cũng thu hút sự bàn tán của cộng đồng mạng.

Phía cảnh sát vẫn đang tích cực điều tra và đã thẩm vấn nhiều cá nhân liên quan cũng như công bố một số thông tin cần thiết. Họ không phát hiện hành vi chuốc thuốc mê hay mua bán dâm trên thuyền. Các kết quả xét nghiệm cho thấy tất cả 6 người trên thuyền đều không sử dụng ma túy hay chất kích thích nào khác.





Tangmo Nida được cho là chết do ngạt nước. Trong phổi và dạ dày, khí quản của cô có bùn. Nạn nhân có vết thương ở cánh tay, sau vai và chân. Hai vết thương ở thân trên là do một vật sắc nhọn gây ra, trong khi vết bầm ở chân là do vật rắn đâm vào. Vết thương không giống do xô xát.

Tangmo Nida (sinh năm 1984) là diễn viên kiêm ca sĩ, người mẫu. Cô từng đóng nhiều phim: "Chiếc lá cuốn bay", "Hồn ma Mae Nak", "Chuyến xe bá đạo 888"…

Sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, nghề nghiệp ổn định nhưng nữ diễn viên chịu nhiều đau khổ trong đời sống cá nhân. Cô từng kết hôn với ca sĩ Tono Pakin và ly hôn sau 2 năm khiến cô suy sụp tinh thần, đến mức tự tử nhưng may mắn được cứu kịp thời.

Vụ việc nữ diễn viên "Chiếc lá cuốn bay" qua đời gây xôn xao dư luận thời gian qua và được yêu cầu điều tra thận trọng, để không còn những nghi ngờ, tranh cãi.