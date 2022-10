Hé mở Tập đoàn Đầu tư An Đông trong vụ án liên quan bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát bị bắt

Liên quan đến huy động trái phiếu, chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị khởi tố

Sáng ngày 8/10/2022, Bộ Công an đã ra thông báo khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông, một thành viên trong hệ sinh thái của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra, xác minh một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc phát hành trái phiếu, huy động tiền của nhà đầu tư, của các công ty, đơn vị liên quan Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông trong thời gian năm 2018 – 2019.

Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (Ảnh: ST)

Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng 3 đồng phạm gồm: bà Trương Huệ Vân (sinh năm 1988) là Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor; bà Nguyễn Phương Hồng (1984) là Trợ lý CTCP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; và ông Hồ Bửu Phương (1972) nguyên Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán Tân Việt, nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng điều tra vụ án và triệt để thu hồi tài sản.



Hé mở Tập đoàn Đầu tư An Đông và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát



Dữ liệu của Dân Việt cho thấy, Tập đoàn Đầu tư An Đông được thành lập vào năm 2007, có trụ sở tại số 18 An Dương Vương, P.9, Quận 5, TP. HCM. Theo công bố, đến cuối năm 2019, vốn chủ sở hữu của Tập đoàn Đầu tư An Đông hơn 9.133 tỷ đồng, trong đó vốn điều lệ 9.000 tỷ đồng (bằng với mức tháng 1/2018).

Ở thời điểm tháng 4/2019, thành viên Hội đồng quản trị của Tập đoàn Đầu tư An Đông có các ông bà: ông Hồ Xuân Dũng, ông Trương Lập Hưng, bà Trương Huệ Vân.

Trong năm 2019, Tập đoàn Đầu tư An Đông ghi nhận gần 38 tỷ đồng lợi nhuận. Ước tính đến 31/12/2019, lượng trái phiếu huy động được của Tập đoàn Đầu tư An Đông gần 25.000 tỷ đồng. 3 lô trái phiếu huy động được trong năm 2018 – năm 2019 kỳ hạn 5 năm có tổng giá trị gần 25.000 tỷ đồng.



Trong khi đó, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, nơi bà Trương Mỹ Lan giữ ghế chủ tịch, được thành lập vào tháng 6/1992, có trụ sở tại 193-203 Trần Hưng Đạo, P. Cô Giang, Q.1, TP. HCM.

Doanh nhân Trương Mỹ Lan (SN 1956) tên thật là Trương Muội, là doanh nhân người Việt gốc Hoa nổi tiếng. Bà là sáng lập viên và nắm giữ vị trí Chủ tịch HĐQT của Vạn Thịnh Phát.

Năm 2007 là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của nữ đại gia họ Trương khi đưa Vạn Thịnh Phát chính thức cổ phần hóa với số vốn điều lệ là trên 6000 tỷ đồng. Trong đó, số cổ phần của bà Trương Mỹ Lan lên đến trên 80%.

Vốn điều lệ tháng 12/2019 của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tăng lên 13.000 tỷ đồng. Năm 2019, thành viên Hội đồng quản trị của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát gồm: bà Chu Duyệt Phấn, Chu Duyệt Hằng, bà Trương Huệ Vân, bà Ngô Thanh Nhã và ông Trương Chí Trung, bà Trương Mỹ Lan.

Hệ sinh thái của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát gồm những công ty hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau, như: Công ty TNHH Vạn Thịnh Phát, Công ty CP Đầu tư An Đông, Công ty CP Đầu tư Times Square Việt Nam và Công ty CP Tập Đoàn Sài Gòn Peninsula....