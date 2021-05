Hẹn nhau giải quyết sau màn thách đố trên facebook, 2 người bị thương, 1 người bị bắt

Ngày 28/5, Công an TX.An Nhơn, tỉnh Bình Định vừa khởi tố vụ án hình sự, bắt tạm giam đối tượng Diệp Xuân Sang (17 tuổi, ở xã Nhơn Phong, TX.An Nhơn) để điều tra làm rõ vụ án gây thương tích xảy ra tại địa phương.

Diệp Xuân Sang tại cơ quan công an.

Theo Cơ quan CSĐT Công an TX.An Nhơn, khoảng tháng 2/2021, giữa Diệp Xuân Long (15 tuổi, ở xã Nhơn Phong) và Nguyễn Quốc Đan (14 tuổi, ở xã Nhơn An, TX An Nhơn) xảy ra mâu thuẫn đánh nhau.

Long về nhà kể lại sự việc cho anh ruột là Diệp Xuân Sang biết. Sau đó, Sang và Đan thách đố trên facebook và hẹn gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn.

Đến ngày 20/3/2021, Sang chuẩn bị phảng sắt và ống tuýp sắt rủ thêm 7 đối tượng khác gồm: Nguyễn Văn Quang (20 tuổi, ở xã Nhơn Phong); Giả Văn Đạt (17 tuổi, ở phường Đập Đá); Nguyễn Tấn Đạt (17 tuổi), Trương Hồ Anh Quân (17 tuổi), Nguyễn Văn Kỳ (17 tuổi), Nguyễn Tấn Phát (17 tuổi), Nguyễn Thanh Tùng (17 tuổi), cùng ở phường Bình Định, hẹn gặp Đan tại gò Ba Mẹo ở thôn Thanh Danh (xã Nhơn Phong) để giải quyết mâu thuẫn.

Khi Đan và Nam (17 tuổi, ở xã Nhơn Phong, là em họ của Đan) đến điểm hẹn, Sang cầm phảng sắt cùng các đối tượng còn lại cầm phảng sắt, ống tuýp sắt rượt đuổi đánh Đan, Nam, gây thương tích với tỷ lệ thương tật lần lượt là 2% và 37%.