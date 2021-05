Bình Định: Lên phương án rào bảo vệ "đất vàng" bỏ hoang chờ đấu giá

Ngày 27/5, UBND tỉnh Bình Định cho hay, Chủ tịch UBND tỉnh này vừa có ý kiến đồng ý chủ trương cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh làm hàng rào (vật liệu: tole, khung thép hộp) để quản lý, bảo vệ khu đất K200 đường An Dương Vương (phường Nguyễn Văn Cừ, TP.Quy Nhơn).

Ngoài ra, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định cũng yêu cầu, trong thời gian chờ tổ chức đấu giá, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh không cho các cơ quan, đơn vị tổ chức các sự kiện, hội chợ tại khu đất này.

Hiện tại, vẫn chưa có thông tin cụ thể về lịch đấu giá khu "đất vàng" này.

Trước đây, khu "đất vàng" K200 từng là đất quốc phòng, sau này được trả lại cho địa phương quản lý, UBND tỉnh Bình Định đã chuyển mục đích đất dịch vụ để làm dự án thuộc khu Đô thị -Thương mại - Dịch vụ phía Tây đường An Dương Vương.

Đây là khu đất có vị trí "đắc địa" nằm ở trục đường chính, sát biển Quy Nhơn xinh đẹp. Do chưa tìm được nhà đầu tư nên nhiều năm qua, khu đất K200 phải bỏ hoang, cây cỏ mọc um tùm, gây lãng phí quỹ đất ven biển.

Năm 2020, UBND tỉnh Bình Định đã có Quyết định ban hành tiêu chí đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án tại khu đất K200.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định giao Sở TNMT lập phương án đấu giá, trình UBND tỉnh phê duyệt và thực hiện ký hợp đồng đơn vị đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Theo tiêu chí đấu giá do UBND tỉnh Bình Định đưa ra, khu đất K200 có diện tích 10.775,6 m2, mục đích sử dụng đất là xây dựng Khu khách sạn tiêu chuẩn 5 sao, văn phòng cho thuê và trung tâm thương mại, dịch vụ.

Hình thức sử dụng đất nhà nước cho thuê đất trả tiền 1 lần cho cả thời gian thuê theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. Thời hạn sử dụng đất 50 năm, giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất theo giá do UBND tỉnh Bình Định quyết định.

Đặc biệt, tổng vốn đầu tư tối thiểu để thực hiện dự án (không bao gồm tiền thuê đất trúng đấu giá quyền sử dụng đất) là 2.500 tỷ đồng.

Trước đó, năm 2017, UBND tỉnh Bình Định ban hành quyết định về việc chấp thuận chủ trương đầu tư cho liên danh Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thiên Hưng (do bà Trần Lan Phương, con gái ông Trần Bắc Hà, cố Chủ tịch HĐQT BIDV, làm chủ), Công ty CP Tập đoàn An Phú (do ông Trần Duy Tùng, con trai ông Trần Bắc Hà, làm chủ tịch HĐQT) cùng một doanh nghiệp khác thực hiện dự án Khu phức hợp khách sạn, thương mại và căn hộ cao cấp Thiên Hưng trên diện tích đất khoảng 10.840m2, tổng vốn đầu tư hơn 2.900 tỷ đồng tại khu đất K200.

Tuy nhiên, tháng 7/2018, UBND tỉnh Bình Định đã ra quyết định thu hồi chủ trương đầu tư dự án này, với lý do chủ đầu tư không triển khai như đúng cam kết.