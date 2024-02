Hiện trường hàng loạt ngôi mộ bị đập phá ở Tây Mỗ (Hà Nội)

Liên quan đến vụ hàng loạt ngôi mộ ở nghĩa trang Tây Mỗ, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), sáng nay (22/2), theo ghi nhận của PV Dân Việt, có 42 ngôi mộ bị đập phá. Một số người dân khi nghe tin đang tập trung để kiểm tra xem mộ người thân có bị kẻ xấu phá hoại.



Ngôi mộ bị đập phá nặng nhất tại nghĩa trang Tây Mỗ. Ảnh: Đình Việt.

Các ngôi mộ chủ yếu bị đập bát hương, một số ngôi bị phá các chi tiết trang trí xung quanh mộ.

Ông Nguyễn Hữu Quân – Tổ trưởng Tổ dịch vụ nghĩa trang Tây Mỗ cho biết, sự việc sự việc được phát hiện ngày 16/2, tức mùng 7 Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Ban đầu phát hiện khoảng chục ngôi mộ bị phá.

Theo ông Quân, ngay sau khi phát hiện sự việc, Tổ dịch vụ nghĩa trang đã báo cáo phường. Sau đó, ngày 17/2, lực lượng công an có xuống làm việc. Tuy nhiên, đến đêm 18/2, hơn 30 ngôi mộ khác lại tiếp tục bị đập phá.

Tổ trưởng Tổ dịch vụ nghĩa trang Tây Mỗ khá bất ngờ vì sự việc này, bởi từ trước tới nay tại đây chưa bao giờ xảy ra chuyện tương tự.

Công an quận Nam Từ Liêm đã xuống hiện trường hai lần và đang vào cuộc điều tra, hiện chưa có thông tin về đối tượng đập mộ.

Các ngôi mộ chủ yếu bị đập phá bát hương. Ảnh: Đình Việt

Có mặt tại nghĩa trang, ông Đỗ Văn Trí, trú tổ dân phố Rộc, phường Tây Mỗ - một trong những người có mộ người thân bị phá, bức xúc nói, từ trước tới nay tại nghĩa trang chưa bao giờ xuất hiện tình trạng này và cũng không nghĩ có người dám vào nghĩa trang để đập phá.

Mộ người thân ông Trí bị kẻ xấu đập phá bát hương, dù rất đau xót và muốn sớm dọn dẹp, trang trí lại nhưng đang phải giữ nguyên hiện trường để lực lượng chức năng điều tra.

"Tôi mong công an sớm tìm ra hung thủ và xử lý nghiêm, xâm phạm mồ mả người khác là không thể tha thứ được" – ông Trí nhấn mạnh.

Trong khi đó, bà Đỗ Thị Hiền, trú tại tổ dân phố Rộc, phường Tây Mỗ cho biết, khu mộ người thân của bà là một trong những khu bị đập phá nặng nề nhất.

Đối tượng xấu không chỉ đập bát hương, bình hoa mà cả những đồ trang trí xung quanh cũng bị phá tan tành.

"Khu mộ này chúng tôi vừa hoàn thành hồi cuối năm ngoái, các chi tiết đều được trang trí rất chu đáo nhưng hiện kẻ xấu đã đập hết. Khu mộ của chúng tôi bị phá nặng nề nhất. Ai làm việc này thật độc ác" – bà Hiền bức xúc.

Người dân cho biết, đây là lần đầu tiên tại nghĩa trang xảy ra sự việc này. Ảnh: Đình Việt

Liên quan đến vụ việc này, một lãnh đạo Công an phường Tây Mỗ cho biết, sau khi nắm được thông tin, Công an phường đã báo cáo Công an quận Nam Từ Liêm. Hiện Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Nam Từ Liêm đã thụ lý. Vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra.

Trong khi đó, nói với PV Dân Việt, một lãnh đạo UBND phường Tây Mỗ cho biết, phường đã xuống ghi nhận hiện trường và báo cáo quận. Vụ việc đang trong quá trình điều tra.

Vị này còn thông tin, ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng đã mật phục nhưng chưa bắt được đối tượng khả nghi.