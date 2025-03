Hiện trường vụ đá tảng lớn lăn xuống nghĩa trang làm hư hại hàng chục ngôi mộ ở Hà Nam

Theo người dân thôn Thanh Bồng, sự cố trên xảy ra sau hoạt động nổ mìn khai thác đá tại mỏ của Công ty TNHH Khoáng sản Trang Huy. Trước đó, vào tháng 4/2023, trong quá trình giám sát hoạt động nổ mìn, cơ quan chức năng từng phát hiện công ty này vi phạm quy chuẩn an toàn khi sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.Sau khi bị lập biên bản vi phạm và xử phạt hành chính, Công ty TNHH Khoáng sản Trang Huy đã chấp hành và cam kết tuân thủ đúng quy chuẩn nhằm đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, vụ việc lần này tiếp tục làm dấy lên lo ngại về mức độ an toàn của hoạt động khai thác.