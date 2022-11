Hiện tượng gia tăng các kỳ nghỉ và trải nghiệm du lịch khỏa thân gây tranh cãi

Những người theo chủ nghĩa tự nhiên tham gia World Naked Bike Ride (Khỏa thân đạp xe trên thế giới) tại Portland, Mỹ. (Video: KGW News)

Gia tăng các lễ hội khỏa thân, du lịch khỏa thân trên biển…

Hành trình khỏa thân trên du thuyền đó do Get Naked Australia (tổ chức khuyến khích khỏa thân trong tự nhiên) thực hiện, tuy cũng được một số ý kiến ủng hộ, nhưng đa số phản ứng khá gay gắt.

News.com.au ngày 8/11 dẫn lời ông Brendan Jones - người sáng lập Get Naked Australia, giải thích: Mục tiêu của hoạt động đó không phải để muốn mọi người cùng… không mặc quần áo, mà nhằm xóa bỏ sự kỳ thị với khỏa thân. Bởi thế, hành trình tương tự tiếp theo vẫn được dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 12 và hiện đã có 125 người đăng ký tham gia.

Du thuyền chở khách du lịch khỏa thân cập bến cảng Sydney, Australia cuối tuần trước lại khiến dư luận "dậy sóng". (Ảnh: 7 News Sydney)

Xung quanh vấn đề khỏa thân gây tranh cãi, báo Daily Star ngày 6/11 dẫn thông báo về kết quả một cuộc khảo sát mới đây của tổ chức theo chủ nghĩa tự nhiên Anh British Naturism cho biết: 14% người trưởng thành ở Anh (6,75 triệu người) mô tả bản thân là theo chủ nghĩa tự nhiên (khỏa thân) trong năm 2022 - tăng 8% so với con số thu được trong đợt khảo sát trước đó vào năm 2021.

"Thái độ đối với chuyện khỏa thân đang thay đổi. Cùng với đó những cấm kỵ và kỳ thị khỏa thân cũng đang dần được xóa bỏ… Chủ nghĩa tự nhiên cho chúng ta sự tự do là chính mình, qua đó đem lại nhiều niềm vui" - Tiến sĩ Mark Bass, Chủ tịch British Naturism nhận xét và nêu rõ thêm:

Dòng người gần như khỏa thân, thực hiện một nghi thức truyền thống trong lễ hội tại ngôi đền Thần đạo Owari Okunitama ở thành phố Inazawa, tỉnh Aichi, Nhật Bản đầu năm 2022. (Ảnh: aichi-now.jp)

Những người theo chủ nghĩa tự nhiên mua sắm tại "thánh địa" khỏa thân Cap D'Agde, Pháp. (Ảnh: Getty)

"Hiện nay các kỳ nghỉ và trải nghiệm du lịch khỏa thân cũng đang gia tăng, khi các Naked Festival (lễ hội khỏa thân), Nude Cruises (du lịch khỏa thân trên biển bằng tàu hoặc du thuyền) và Clothing-optional resort (khu nghỉ dưỡng "tùy chọn trang phục") mọc lên khá nhiều ở cả Anh và nước ngoài".

Sự kiện mới nhất là tour du lịch khỏa thân lớn trên biển bằng du thuyền tại Florida, Mỹ theo kế hoạch sẽ diễn ra từ ngày 12-26/2/2023, được dự đoán sẽ thu hút nhiều người tham gia. Tiếp đó Lễ hội khỏa thân Nudefest tại Thorney Lakes ở Somerset (Anh) vào tháng 7/2023 cũng được cho là sẽ rất hút khách…

Các loại hình du lịch liên quan đến khỏa thân

Một trong những điểm đến đang nổi lên trong loại hình Nude staycation (kỳ nghỉ khỏa thân gần nhà) là Pevors Farm (trang trại Pevors), nằm ở khu vực giáp giới giữa Essex và Suffolk ở Anh. Nơi đây có các khu nhà, căn hộ, khu vực tắm nắng và lối đi bộ khỏa thân riêng biệt.

Để trải nghiệm Naturism Abroad (du lịch nước ngoài theo chủ nghĩa tự nhiên), nơi hút khách hàng đầu xem ra vẫn là Pháp với rất nhiều bãi biển khỏa thân. Nổi bật nhất trong đó là "thánh địa" của chủ nghĩa khỏa thân Cap D'Adge và "ngôi sao đang lên" Bagheera Village Naturiste tại Linguizzetta trên đảo Corsica.

Những người khỏa thân hoàn toàn, tham gia sự kiện World Naked Bike Ride (Khỏa thân đạp xe thế giới) ở thành phố Portland, Mỹ. (Ảnh: The Atlantic)

Châu Âu vốn là nơi có nhiều người thích được thoải mái trút bỏ bớt trang phục, nên thường chọn bãi biển khỏa thân và phòng tắm hơi "kiểu Adam và Eva". Những người đam mê thể thao thì chọn tham gia hoạt động Chạy khỏa thân ở Pamplona, Tây Ban Nha. Những ai yêu nghệ thuật có thể trải nghiệm Lễ hội Thế giới về vẽ trên cơ thể người ở Áo…

Độc lạ nhất ở châu Á có lẽ là điểm đến Nhật Bản, với các lễ hội sẽ khiến khách du lịch ngạc nhiên khi thấy hàng đoàn người gần như khỏa thân, diễu hành trên đường phố và tham gia các nghi lễ truyền thống như tại Hadaka Matsuri…

Hàng trăm người tập trung tại bãi biển của "thánh địa" khỏa thân Cap D'Agde, Pháp. (Ảnh: AFP/Getty)

Hình ảnh một vũ trường khỏa thân ở Melbourne, Australia. (Ảnh: Getty)

Tại khu vực Thái Bình Dương, Nude Games (trò chơi khỏa thân" khá có tiếng, thường thu hút khoảng 300 người cùng trải nghiệm trên bãi biển Pilwarren Maslin ở bang Nam Australia của "Xứ sở Kangaroo". (Ảnh:

Khu vực Bắc Mỹ càng "thoáng" hơn với rất nhiều địa điểm và sự kiện khỏa thân, khách du lịch có thể trải nghiệm mà không lo rủi ro hoặc hậu quả. Ví dụ như Naked Bike Ride (Khỏa thân đạp xe) ở 2 thành phố Portland hoặc New Orleans của Mỹ; No Pants Subway Ride (bán khỏa thân trên tàu điện ngầm) ở New York hoặc No Pants BART Ride (bán khỏa thân trên tàu điện ngầm) ở San Francisco; chạy khỏa thân hoặc chỉ mặc đồ lót khi tham gia Santa Speedo Run hoặc Cupid's Undie Run ở Chicago...