Hiệp Gà có chạnh lòng khi nhìn đồng nghiệp cùng thời như Xuân Bắc, Tự Long?

Hiệp Gà từng có một thời gian "huy hoàng" với nghệ thuật khi thường xuyên được góp mặt chương trình lớn nhà Đài như Gặp nhau cuối tuần, Táo quân... cũng như nhiều chương trình hài đặc sắc trong năm. Tuy nhiên, không giữ được hào quang bởi vạ miệng, bê bối đời tư, hình ảnh ốm o yếu ớt cộng với nhiều thị phi trước đó đã khiến nam danh hài gần như "biến mất" khỏi làng giải trí.

Mới đây, bất ngờ xuất hiện trở lại với diện mạo khác lạ, Hiệp Gà khiến nhiều người ngạc nhiên khi khẳng định muốn trở lại nghệ thuật với một hình ảnh mới: chỉn chu và "sạch" scandal. Tuy nhiên, tuyên bố này của nam danh hài không khiến khán giả quên được những thị phi anh từng vướng phải trong quá khứ dù được thừa nhận có thực tài.

Chia sẻ với báo Gia đình và Xã hội, Hiệp Gà cho biết anh hiểu rõ mọi thứ đều có thời điểm - kể cả danh tiếng hay tai tiếng. Anh thừa nhận, lâu nay sống kiểu bản năng nghệ sĩ quá.

Xuân Bắc và Hiệp Gà trong hài "Cả Ngố" cách đây vài năm.

Thường nghệ sĩ nên giữ gìn hình ảnh thì anh lại ít quan tâm điều đó. Bản tính hay pha trò cộng thêm sự "cổ vũ" của mọi người rằng ở đâu có Hiệp Gà ở đó vui nên anh lại càng thể hiện sở trường đến mức "lố". Bởi thế, việc để "trượt dài" hình ảnh một danh hài ngày nào là điều anh không lường tới. Sau những vấp ngã, Hiệp Gà tâm sự quá khứ đã qua không nhìn lại để tạo sức ép mà sẽ cố vững vàng bước lên phía trước.



"Với lần trở lại này, tôi đơn giản chỉ muốn khán giả nhìn thấy sự thay đổi của bản thân sau những bài học trong quá khứ. Tôi muốn thể hiện sự chỉn chu, nghiêm túc với nghệ thuật chứ không trông đợi có thành tích gì đặc biệt. Lúc bước chân vào nghề, tôi cũng không bao giờ nghĩ tới một ngày nào đó mình có vị trí nhất định trong lòng khán giả. Tôi cứ làm việc hết mình, tự nhiên sẽ có kết quả. Nếu kỳ vọng quá cao, sức ép sẽ rất lớn.

Tôi muốn thoải mái sáng tạo, hay dở ra sao sẽ do khán giả đánh giá. Giờ tôi có nhiều vốn sống, kinh nghiệm hơn và có những sự hỗ trợ tốt. Cùng đó, mỗi người đều có thời riêng. Thời điểm này là của những người khác. Tôi chỉ làm tốt công việc của mình thôi", Hiệp Gà bày tỏ.

Nghiêm túc hỏi anh về việc trở lại với truyền hình, nam danh hài thật thà thừa nhận ở vị trí của anh không thể chạy đến truyền hình để xin vai diễn.



"Từ xưa tới giờ, mỗi lần tôi xuất hiện trên truyền hình đều là những vai nhỏ, có tính cách. Tôi nghĩ nếu có vai diễn hợp, các đạo diễn sẽ nhớ tới mình. Tôi không có mối quan hệ xấu nào với mọi người ở đài và VFC để mọi người phải tẩy chay mình hay không mời. Tôi vẫn quan hệ tốt với anh Đỗ Thanh Hải, vẫn đến chơi thường xuyên với ê-kíp Táo Quân. Nhưng vì không có vai phù hợp, mọi người không mời, đơn giản thế thôi", "Gia Cát Dự" chia sẻ.

Nhân nhắc đến ê-kíp Táo Quân, từng tung hoành cùng nhau trên sân khấu, hỏi Hiệp Gà có chạnh lòng khi nhìn các đồng nghiệp cùng thời như Xuân Bắc, Tự Long, Công Lý nay đã "bỏ xa anh cả cây số"? Nam diễn viên sinh năm 1977 cho biết tiếc nuối là điều đương nhiên.

"Tôi từng tự vấn chính mình: Giá như lúc ấy mình làm thế này, mình không làm thế kia, có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng đó không phải áp lực hay là điều khiến tôi trăn trở nhất. Tôi tiếc vì khi cơ hội đến mà mình không thể phát huy, tận dụng để đẩy nó lên một tầm cao mới", nam danh hài thật thà tâm sự.

Hiệp Gà đóng Gia Cát Dự trong "Táo Quân".

Về việc bị so sánh với đồng nghiệp, Hiệp Gà thừa nhận mọi chuyện xảy ra với mình đều do mình, phải đón nhận những chuyện ấy cũng là do mình, không thể trách ai cả.



"Nói không chạnh lòng là nói dối. Nhiều khi, tôi thấy xấu hổ và có chút tự ti. Nếu như mình cũng có căn hộ to đẹp thì sẽ thường xuyên mời bạn bè đến nhà, giống như anh Quang Tèo. Nhưng tôi lại ngại, không dám mời. Dù vậy, sống mãi cũng thành quen. Tiếc nuối hay chạnh lòng cũng không thể làm gì khác. Tất cả là bài học trong cuộc sống và là động lực để mình cố gắng hơn", Hiệp Gà cho biết.

Tuy nhiên, cũng theo Hiệp Gà, dù địa vị, vị trí đã khác xa nhau nhưng đến nay anh vẫn giữ quan hệ thân thiết với các đồng nghiệp. Tất nhiên, không phủ nhận thực tế vì ít có điều kiện đi quay cùng nhau nên anh cùng những nghệ sĩ cùng thời ít có cơ hội gặp mặt.

Hiệp Gà được cho là nghệ sĩ nhận được nhiều ưu ái từ nhà Đài

"Bao năm rồi, mỗi người có một thành công và cuộc sống riêng, một góc riêng. Tôi là góc mà mọi người thấy tiếc và lo lắng nhất. Tôi dễ sai quá và hơi thiếu trách nhiệm với cuộc sống của chính mình. Do đó, khi tôi nói sẽ trở lại hoạt động tích cực và chỉn chu hơn, các đồng nghiệp, bạn bè đều đồng viên.

Đặc biệt anh Chí Trung còn "nhắc nhở" tôi "Nói giữ lời". Trong nghệ thuật, anh là người tôi sợ và nể vào bậc nhất, nhưng anh ấy cũng yêu thương tôi vào bậc nhất. Chẳng qua là mong đợi của anh với tôi, lúc nào anh cũng tiếc. Điều anh nói đó làm tôi có động lực hơn!"

"Nói chung, sau tất cả giờ tôi phải tự rút kinh nghiệm, tự thay đổi mình. Cũng chạm ngưỡng tuổi mà mọi thứ với tôi không còn vồn vã nữa, không còn quyết liệt hơn thua, tôi sống an yên bên 2 con và mẹ già và cống hiến nghiêm túc cho nghệ thuật. Chỉ cần thế thôi!", Hiệp Gà nhấn mạnh.

Hình ảnh mới nhất của Hiệp Gà