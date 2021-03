"Hiểu đúng về tiền" giúp sinh viên không mất tiền trong tài khoản

Ngày 27/3, vòng chung kết cuộc thi "Hiểu đúng về tiền" do Ngân hàng Nhà nước tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội. Cuộc thi có sức lan toả rộng lớn tới cộng đồng, giúp cung cấp cho người dân kiến thức thanh toán không dùng tiền mặt, tiếp cận dịch vụ tài chính ngân hàng, an ninh an toàn bảo mật khi sử dụng dịch vụ ngân hàng...

Cuộc thi "Hiểu đúng về tiền năm 2021" do Vụ Truyền thông NHNN phối hợp Học viện Ngân hàng tổ chức dành cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng khu vực Miền Bắc. Chủ đề cuộc thi năm nay đặc biệt nhấn mạnh về kiến thức thanh toán không dùng tiền mặt, tiếp cận dịch vụ tài chính ngân hàng, an ninh an toàn bảo mật khi sử dụng dịch vụ ngân hàng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khi sử dụng dịch vụ tài chính ngân hàng. Chung kết cuộc thi "Hiểu đúng về tiền" do Ngân hàng Nhà nước tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội. Bà Lê Thuý Sen, Vụ trưởng Vụ Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước cho biết, hiện nay, tình trạng người dân chưa tiếp cận các dịch vụ sản phẩm ngân hàng và hiểu được hết các tiện ích, biết cách tránh những sai sót trong quá trình giao dịch và sử dụng dịch vụ ngân hàng số còn rất nhiều.

Tình trạng này ngày càng gia tăng khiến hàng loạt ngân hàng dồn dập cảnh báo khách hàng về những chiêu lừa của tội phạm công nghệ cao nhằm đánh cắp tiền trong tài khoản, nhưng thực tế vẫn có nhiều người sập bẫy. Thủ đoạn được kẻ gian sử dụng nhiều gần đây là dựng cột sóng giả, gửi tin nhắn mạo danh ngân hàng để đánh lừa người dùng. Thời gian qua nhiều người dân sử dụng dịch vụ tài chính - ngân hàng đã bị đánh cắp tiền trong tài khoản do cung cấp mật khẩu, mã OTP cho người khác, gửi tiết kiệm không đúng quy trình... Tất cả những vấn đề này gây ra tâm lý e ngại và cản trở người dân tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ tài chính - ngân hàng, ảnh hưởng tiêu cực tới việc thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia. Bà Lê Thuý Sen, Vụ trưởng Vụ Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước phát biểu tại chung kết cuộc thi Hiểu đúng về tiền Để giải quyết câu chuyện trên, đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết, bên cạnh việc xây dựng và hoàn thiện các trụ cột về hành lang pháp lý, hoàn thiện cơ sở hạ tầng tài chính, phát triển kênh phân phối, sản phẩm, dịch vụ tài chính, ứng dụng công nghệ số… ngành ngân hàng coi truyền thông giáo dục tài chính là yếu tố quan trọng.

Trong đó, hướng đến những người dân có ít thông tin tài chính, những người dân vùng sâu vùng xa, người nghèo, những đối tượng yếu thế, phụ nữ, thanh thiếu niên... Theo đánh giá của Ngân hàng Nhà nước, các chương trình như: gameshow "Tiền khéo, tiền khôn", chương trình truyền hình thực tế "Những đứa trẻ thông thái", "Đồng tiền thông thái", cuộc thi "Hiểu đúng về tiền"… có sức lan toả tới cộng đồng. Đặc biệt, cung cấp cho người dân kiến thức thanh toán không dùng tiền mặt, tiếp cận dịch vụ tài chính ngân hàng, an ninh an toàn bảo mật khi sử dụng dịch vụ ngân hàng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khi sử dụng dịch vụ tài chính ngân hàng. Ví dụ, cuộc thi "Hiểu đúng về tiền" đề cập đến vấn đề "nóng hổi" hiện nay là cách thức bảo mật khi sử dụng dịch vụ ngân hàng số. Từ đó, cung cấp cho sinh viên cách thức giao dịch để không còn tình trạng mất tiền trong tài khoản, giảm thiểu rủi ro khi thanh toán qua internet như Internet Banking, Mobile Banking… Ngân hàng Nhà nước cho biết, năm nay cuộc thi: Hiểu đúng về tiền thu hút được sự quan tâm đông đảo của sinh viên các trường đại học với 203 đội đăng ký dự thi (tăng gấp hơn 2 lần so với cuộc thi "Hiểu đúng về tiền" dành cho sinh viên năm 2020). Trải qua 2 tháng và nhiều nội dung thi gay cấn, hấp dẫn từ Vòng sơ loại đến Vòng bán kết, top 4 đội thi xuất sắc nhất đến từ Học viện ngân hàng (đội TMT), Học viện tài chính (đội D.A.Y), Đại học Mở Hà Nội (đội ĐHM04) và đội thi 321 với 3 bạn sinh viên đến từ 3 trường (Đại học ngoại thương, Học viện tài chính và Học viện ngân hàng) đã có mặt trong Vòng chung kết cuộc thi Hiểu đúng về tiền 2020. Kết quả chung cuộc, quán quân cuộc thi Hiểu đúng về tiền năm 2021 đã thuộc về đội 321; giải nhì thuộc về đội TMT và giải bà dành cho đội D.A.Y.