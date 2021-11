Hiểu lầm về kháng sinh trong đại dịch: Nguy cơ khiến bệnh Covid-19 nghiêm trọng hơn

Theo WHO, kháng kháng sinh xảy ra khi vi khuẩn, virus, nấm và ký sinh trùng kháng lại tác dụng của thuốc, khiến các bệnh nhiễm trùng thông thường khó điều trị hơn và làm tăng nguy cơ bệnh nặng và tử vong.

WHO khuyến cáo, lạm dụng và dùng kháng sinh sai cách ở người, động vật và thực vật là những nguyên nhân chính dẫn đến các bệnh nhiễm trùng kháng thuốc.

WHO khuyến cáo, việc sử dụng thuốc kháng sinh sai cách trong đại dịch Covid-19 có thể dẫn đến sự xuất hiện và lan rộng nhanh chóng của tình trạng kháng thuốc. Covid-19 do virus gây ra, không phải do vi khuẩn, và do đó không sử dụng kháng sinh để ngăn ngừa hoặc điều trị nhiễm virus, trừ khi cũng có nhiễm khuẩn. Kháng sinh không thể chữa bệnh gây ra do virus, vì vậy cũng không thể bảo vệ bệnh nhân trước Covid-19.

Thuốc kháng sinh chỉ có tác dụng chống lại nhiễm trùng do vi khuẩn. Việc sử dụng kháng sinh không phù hợp làm tăng nguy cơ kháng kháng sinh, khiến mọi người có nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng, thậm chí nhiễm trùng nhẹ.