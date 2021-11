F0 gia tăng, TP.HCM có lập lại các chốt kiểm soát?

Thượng tá Lê Mạnh Hà tại cuộc họp chiều 25/11. Ảnh: B.D

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo Covid-19 chiều 25/11, thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó trưởng Phòng tham mưu Công an TP.HCM - cho biết, TP.HCM không lập lại các chốt kiểm soát để kiểm tra di biến động dân cư như trước đây.



Theo thượng tá Hà, biến động dân cư được hiểu là sự thay đổi về dân cư, thường trú, tạm trú, không phải là lực lượng chức năng kiểm soát người dân đi lại ở các chốt.

Hiện nay Công an TP.HCM đang thực hiện các công tác quản lý di biến động dân cư như đăng ký thường trú, tạm trú, rà soát hộ khẩu, những ai có mặt thực tế ở địa phương. Công an TP cũng đang rà soát, đối sánh các dữ liệu dân cư, cấp mã số định danh cá nhân.

Bên cạnh đó ngành công an cũng đang kiểm tra diện thường trú, tạm trú, những người đang lưu trú ở khách sạn, nhà nghỉ... khai báo để quản lý chặt chẽ và thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

"Lập chốt kiểm soát là biện pháp cuối cùng nhưng đến thời điểm này, chúng tôi chưa nhận được chỉ đạo gì của UBND TP về việc lập lại các chốt kiểm soát" - thượng tá Hà nói.

Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP.HCM vừa có văn bản gửi Công an TP và UBND các quận, huyện, TP.Thủ Đức về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm đối với xe cơ giới 3 bánh và xe thô sơ 3, 4 bánh. Căn cứ tình hình trật tự an toàn giao thông thực tế trên địa bàn thành phố, Sở GTVT TP.HCM nhận thấy nhu cầu sử dụng xe cơ giới 3 bánh và xe thô sơ 3, 4 bánh là có thật, do tính cơ động cao và thuận tiện trong việc vận chuyển hàng hóa, vật liệu xây dựng... trên các tuyến đường có mặt cắt ngang nhỏ, đường hẻm, đường cấm xe ô tô tải lưu thông...

Do đó, việc dự kiến điều chỉnh hoạt động để dần tiến tới chấm dứt hoàn toàn đối với loại phương tiện này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến nhu cầu và thói quen của một bộ phận người dân đang sử dụng, đặc biệt là những người dân có thu nhập thấp.

Ngoài ra, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 trong thời gian vừa qua, việc điều chỉnh, siết chặt hoạt động và dần chấm dứt hoàn toàn đối với loại phương tiện này trên địa bàn TP.HCM sẽ không nhận được sự ủng hộ của những người dân đang sử dụng loại phương tiện này để mưu sinh.

Vì thế, nhằm tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP.HCM, Sở GTVT đề xuất vẫn giữ nguyên hoạt động của loại phương tiện này theo quy định tại Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND. Đồng thời, đề nghị Công an thành phố, UBND TP.Thủ Đức và các quận, huyện tăng cường công tác chỉ đạo, bố trí lực lượng thường xuyên tuần tra, kiếm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không tuân thủ theo quy định.

Trước đó, hồi đầu năm Sở GTVT TP.HCM có tờ trình gửi UBND TP về 3 lộ trình tổ chức lưu thông cho phương tiện này theo hướng cấm dần hoạt động của xe tự chế 3-4 bánh theo từng khu vực, sau năm 2025, chấm dứt hoàn toàn hoạt động đối với loại phương tiện này trên địa bàn TP.HCM.