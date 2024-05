Hiệu trưởng một trường tiểu học có hành động "không ngờ" ngay trong lễ bế giảng

Buổi Lễ bế giảng năm học 2023-2024 mới đây đã kết thúc trong niềm hân hoan của toàn thể học sinh và giáo viên Trường Tiểu học Hội Hợp B, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Một điều bất ngờ trong lễ bế giảng đến từ chính thầy Đào Chí Mạnh, hiệu trưởng nhà trường.

Thầy Mạnh và đồng nghiệp hát trong Lễ bế giảng. Clip: NVCC

Thầy Mạnh đã cùng một giáo viên đứng lên sân khấu hát tặng học sinh bài "Nothing's gonna change my love for you" với ý nghĩa không điều gì có thể thay đổi tình yêu của thầy cô dành cho các bạn học sinh và mong các em có một mùa hè an toàn, vui tươi, bổ ích. Sau đó, thầy lại "phá quy tắc" hình ảnh thầy hiệu trưởng nghiêm túc để khởi xướng cho học sinh đứng lên vỗ tay "quẩy" theo điệu nhạc của các bạn đang nhảy sân khấu.

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, thầy Đào Chí Mạnh cho biết: "Xưa nay mọi người đều nghĩ hình ảnh thầy hiệu trưởng lúc nào cũng phải uy nghiêm, tại sao mình không làm gì đó khác đi. Bình thường Lễ Bế giảng sẽ có phần văn nghệ chào mừng nhưng hôm đó mình muốn để sau như phần hội. Học sinh cũng thấy gần gũi mà không mất đi sự trang trọng của buổi lễ khi có nhiều khách mời và phụ huynh.

Mình quyết định hát mặc dù lúc đầu hơi ngại vì cuối năm nhiều việc. Nhưng rồi mình cố tập luyện lúc rảnh và nghĩ mình cứ hát chân thành là chính nên không bị áp lực. Miễn sao mình đem tới một tiết mục lạ về cả nội dung và cách thể hiện để gần gũi hơn với học sinh.

Mình chọn bài hát tiếng Anh và mong truyền cảm hứng cho các em tự học ngoại ngữ như thầy. Mình nghĩ trẻ tiểu học (nhất là trường mình) quý thầy hiệu trưởng nên những điều thầy làm biết đâu tạo được động lực để các em làm theo.

Sau đó, mình muốn thầy cô gần gũi với học sinh hơn nên nói các cô lên biểu diễn một bài. Thế là mọi người ủng hộ. Rồi muốn các em không phải ngồi nhàm chán nhìn mọi người biểu diễn trên sâu khấu, mình đã khuấy động các em vỗ tay nhún nhảy theo điệu nhạc".

Lễ Bế giảng đầy hào hứng của học sinh Trường Tiểu học Hòa Hợp B khi được hiệu trưởng khuấy động. Clip: NVCC

Nói thêm về quan điểm giáo dục, thầy Mạnh cho biết: "Mình muốn bọn trẻ thấy thầy hiệu trưởng như gặp một người bạn lớn. Các em vui vẻ, chia sẻ nhưng cũng sẵn sàng lắng nghe lời căn dặn. Đó là mong muốn của mình và mình cảm thấy hạnh phúc khi được như vậy".

Thầy Đào Chí Mạnh là một hiệu trưởng được nhiều người biết đến. Năm 2023, thầy được vinh danh là 1 trong 20 người trên toàn cầu giành Giải thưởng Gusi Hòa bình quốc tế, là người Việt đầu tiên nhận giải thưởng vì những cống hiến to lớn trong lĩnh vực giáo dục. Thầy là một trong những hiệu trưởng khởi xướng và tiên phong trong các hoạt động vì cộng đồng, thúc đẩy và lan tỏa mô hình trường học hạnh phúc theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh.

Được biết, đến nay thầy Mạnh đã làm hiệu trưởng được gần 10 năm. Với cương vị là người đứng đầu nhà trường, thầy đã đổi mới trong việc giao nhiệm vụ về nhà cho học sinh để giảm áp lực học cho các em. Thay vì vùi đầu vào sách vở, các em được khuyến khích chơi thể thao, sinh hoạt văn hóa trọn vẹn bên gia đình vào mỗi tối.

Năm 2023, thầy Mạnh được vinh danh là 1 trong 20 người trên toàn cầu giành Giải thưởng Gusi Hòa bình quốc tế. Ảnh: NVCC

Ngoài việc trường lớp, thầy Mạnh có niềm đam mê với thể thao, đặc biệt là trái bóng. Hai lần nhận vinh danh của Tổ chức kỷ lục Việt Nam với nội dung tâng bóng, thầy đã quyên góp được 60 triệu đồng để giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.