Trẻ mầm non tử vong do bị bỏ quên trên xe: Bài học cũ và "quy trình của lương tâm"

Vụ trẻ mầm non tử vong do bị bỏ quên trên xe ở Thái Bình: Sở GDĐT báo cáo gì?



Liên quan đến vụ bé trai 5 tuổi tử vong vì bị quên trên xe đưa đón học sinhh, ông Nguyễn Viết Hiển, Giám đốc Sở GDĐT Thái Bình, đã có báo cáo gửi đến Bộ GDĐT. Theo đó, Trường Mầm non Hồng Nhung 2 là trường tư thục ở Khu tái định cư 26ha, xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Trường được thành lập năm 2022 do UBND thành phố quyết định thành lập, phòng GDĐT thành phố cấp phép hoạt động. Quy mô đào tạo trường có 12 lớp, nhóm với 272 trẻ.

Giáo viên phụ trách lớp có học sinh tử vong là cô Đ.T.N, sinh năm 1998, trình độ đào tạo cao đẳng sư phạm mầm non; cô N.T.P, sinh năm 1966, trình độ đào tạo Đại học sư phạm Mầm non. Nhân viên đưa đón học sinh là cô P.Q.A.,trình độ đào tạo Trung cấp Dược. Lái xe đưa đón học sinh là ông N.V.L., tham gia lái xe đưa đón học sinh từ ngày 22/5/2024, lý do người lái xe chính xin nghỉ phép 1 tuần và bàn giao lại cho lái xe mới. Phương tiện đưa đón là xe ô tô 29 chỗ do nhà trường ký hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ.

Bà ngoại bé mầm non bị bỏ quên trên xe liên tục khóc nấc kể từ khi nghe tin bé gặp nạn. Ảnh: Bách Thuận

Lãnh đạo Sở GDDDT đã trực tiếp làm việc với lãnh đạo thành phố Thái Bình phối hợp chỉ đạo Phòng Giáo dục thành phố, chính quyền xã Phú Xuân, các cơ quan, đơn vị: kịp thời thăm hỏi, chia sẻ, động viên, hỗ trợ gia đình trẻ bị nạn; phối hợp với các đơn vị chức năng làm rõ nguyên nhân, xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan, nhất là công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các trường mầm non tư thục; chỉ đạo chấn chỉnh công tác bảo đảm an toàn trường học, trong đó có công tác đưa đón trẻ bằng phương tiện xe ô tô. Đồng thời, chỉ đạo Trường mầm non Hồng Nhung 2 làm tốt công tác ổn định tâm lý cho phụ huynh, giáo viên để nhà trường hoạt động bình thường không để ảnh hưởng đến các học sinh khác.

Bé mầm non ở Thái Bình tử vong trên xe đưa đón do bị bỏ quên. Ảnh: Đ.X.

Từ vụ trẻ mầm non tử vong do bị bỏ quên trên xe ở Thái Bình: Bài học cũ và "quy trình của lương tâm"

Chia sẻ với PV Dân Việt, PGS.TS. Trần Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, câu chuyện đau lòng xảy ra tại Thái Bình gợi lại nỗi kinh hoàng hơn 4 năm về trước khi một học sinh lớp 1 trường Gateway (Hà Nội) cũng bị bỏ quên trên ô tô gần 10 tiếng ngay trong ngày đầu tiên tựu trường khiến bé tử vong. Sự việc này đã khiến hầu hết các trường có dịch vụ xe đưa đón học sinh phải kiểm soát lại quy trình, siết chặt quản lý.

PGS.TS. Trần Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: Gia Khiêm

"Đây không phải là sự việc đầu tiên, chúng ta từng bàn thảo và nói về vấn đề này. Sự việc xảy ra với cháu bé bị bỏ quên trên xe ô tô rất đau lòng. Nó cũng có thể gợi lại nỗi đau cũ, nếu xử lý không khéo gây khủng hoảng truyền thông mới. Với công tác trường học có thể tạo nên dư luận, thái độ khắc nghiệt quá mức đối với các cơ sở giáo dục đào tạo nói chung, không công bằng khi có rất nhiều trường đang cố gắng làm cho tốt. Đó là điều tôi lo lắng", ông Nam chia sẻ.

Qua vụ việc này, ông Nam cho rằng, áp lực giáo dục mầm non khiến phần nào quy trình an toàn bị nơi lỏng, thể hiện sự vô tâm, thiếu trách nhiệm của cả nhà trường, phụ huynh, giáo viên. Trong vụ việc đau lòng trên không có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên.

Sáng nay, Trường mầm non Hồng Nhung 2 vẫn hoạt động bình thường để đón các bé tới lớp. Duy chỉ có hoạt động đưa đón trẻ bằng xe ô tô đã dừng. Ảnh: Bách Thuận

"Đang có dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đưa ra các quy trình, tiêu chuẩn xe, giám sát thiết bị hành trình, dây đai an toàn… tuy nhiên tôi nghĩ đều chưa đủ vì cần phải rất đặc thù, tham khảo thông lệ của quốc tế. Chúng ta bắt buộc phải có hệ thống cảnh báo phát hiện trẻ ngủ quên ở trên xe, có hệ thống cảnh báo bắt buộc người cung cấp dịch vụ đưa trẻ đến trường phải đi học hai hàng ghế, phải tắt thiết bị đó đi thì mới hoàn thành quy trình đóng cửa xe được.

Thậm chí chúng ta cần tham khảo các quy định, khảo sát tỉ lệ ở các quốc gia khác trong những năm qua và phương pháp ứng dụng công nghệ mới. Họ sử dụng để phòng chống trường hợp này thế nào. Có rất nhiều công nghệ mới như yêu cầu trẻ lên trên xe bắt buộc thắt dây an toàn, dây an toàn nào chưa được mở có cảnh báo luôn ở vị trí chỗ ngồi", ông Nam nêu.

Song, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục nhấn mạnh, quan trọng các dịch vụ khi cam kết đưa đón trẻ phải đảm bảo việc này.

"Ngoài tất cả quy trình trong Luật, cần cân nhắc chặt chẽ hơn đối với các trường hợp đưa đón trẻ mẫu giáo hay tiểu học. Đây là nỗi đau cũ, bài học mới và quy trình của tận tâm, lương tâm. Điều này không quy định trong luật nhưng làm thế nào để nâng cao được trách nhiệm tận tâm của những người làm dịch vụ giáo dục, đặc biệt cho trẻ nhỏ thì mới là điều chúng ta cần phải làm", ông Nam nêu quan điểm.

Cùng với đó, mỗi nhà trường, mỗi đầu năm học mới cần rà soát lại một loạt quy trình an toàn như quy trình quản lý ra vào, khách ra vào. Quy trình an toàn xe đưa đón, đậu xe, kiểm tra những trẻ có thể nguy cơ bỏ quên trên xe hay những quy trình liên quan đến an toàn ở những khu sân chơi, khu giải trí, khu thể thao, nhà ăn, bể bơi…

"Chúng ta cần xem xét các quy định về hệ thống giám sát, xem có quy trình thủ tục khẩn cấp hay không, đào tạo đội ngũ cán bộ giáo viên nhà trường đảm bảo an toàn cho học sinh như thế nào. Trong sự việc này, rõ ràng học sinh không đến lớp, giáo viên cũng không chia sẻ, báo cáo với cha mẹ, đó là việc dẫn đến trẻ bị quên 11 tiếng", ông Nam chia sẻ thêm.