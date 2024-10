HIEUTHUHAI hay Soobin Hoàng Sơn xứng đáng với vị trí trung tâm?

HIEUTHUHAI và Soobin. Ảnh: Facebook nhân vật Ở chung kết "Anh trai vượt ngàn chông gai", Soobin Hoàng Sơn thắng giải Anh tài toàn năng và có điểm hỏa lực cao nhất Nhà Tinh Hoa.

Soobin Hoàng Sơn được nhận xét đa tài, có lượng người hâm mộ đông đảo, độ nhận diện tốt. Khi tham gia show, nam ca sĩ được mời biểu diễn tại nhiều sự kiện.

Là gương mặt sáng giá của chương trình, Soobin thường xuyên bị đặt lên bàn cân so sánh với những cái tên hot của "Anh trai say hi", điển hình là HIEUTHUHAI.

Thời gian qua, người hâm mộ của Soobin có cuộc tranh luận không hồi kết với fan ủng hộ HIEUTHUHAI dù hai ca sĩ hoạt động tách biệt.

Tranh cãi bắt nguồn từ một sự kiện âm nhạc có mời Soobin Hoàng Sơn và HIEUTHUHAI. Trong một tấm poster được trang giải trí thiết kế, HIEUTHUHAI được đặt ở trung tâm, kích thước ảnh lớn hơn Soobin hay Chi Pu, Hurrykng.

Tấm ảnh thông báo bỗng khiến fan của hai ca sĩ khẩu chiến, bức xúc phản biện qua lại. Fan ủng hộ Soobin cho rằng Soobin hơn HIEUTHUHAI cả tuổi đời lẫn tuổi nghề, thành tích tốt, tài năng được khán giả công nhận nên xứng đáng đứng giữa.

Phía người hâm mộ HIEUTHUHAI lại đánh giá HIEUTHUHAI là cái tên đình đám làng nhạc hiện nay, có khả năng tăng lượt mua vé và thu hút khán giả trẻ, có thể được ưu tiên xếp vị trí trung tâm.

Đến khi trang chủ của sự kiện đăng tấm poster có Soobin đứng chính giữa và 2 bên là HIEUTHUHAI, Chi Pu, cuộc tranh cãi mới lắng xuống.

Khán giả đối chiếu từ thành tích, số hit trong và trước show, tài năng, nhân cách... của HIEUTHUHAI và Soobin Hoàng Sơn để tìm ra người nổi trội hơn về danh tiếng ở thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên, sự so sánh khập khiễng khiến tranh cãi không có hồi kết bởi 2 nghệ sĩ hát dòng nhạc khác nhau, có định hướng và xuất phát điểm khác nhau.

Bước ra khỏi 2 show truyền hình đình đám nhưng tệp khán giả lại khá rạch ròi, các "anh tài" và "anh trai" dễ bị so sánh thiệt hơn.

Gần đây, một sự kiện mời Hà Lê và Quân A.P cũng gây chú ý khi đặt hình Quân A.P ở chính giữa nhưng che một phần vai của Hà Lê. Chi tiết nhỏ này cũng khiến fan của hai bên phản ứng.

Trước đó, màn đối đáp của Thành Trung và Quân A.P ở một chương trình cũng thu hút sự quan tâm của khán giả. Nhiều người tò mò các ca sĩ sẽ đối mặt và ứng xử với nhau thế nào khi 2 chương trình là đối thủ cạnh tranh.

HIEUTHUHAI và Soobin liên tục bị so sánh. Ảnh: Nhà sản xuất

Với những cái tên đông fan như HIEUTHUHAI hay Soobin, sự cạnh tranh và đối sánh diễn ra liên tục.

Trong chung kết 1 "Anh trai vượt ngàn chông gai", ca khúc "Superstar" do Soobin và Kay Trần sáng tác cũng kéo HIEUTHUHAI vào rắc rối.

Một số khán giả đặt nghi vấn Soobin Hoàng Sơn "khiêu khích" HIEUTHUHAI, từ việc đặt tên bài hát "Superstar" gần giống "Sao hạng A" (bài hát của đội HIEUTHUHAI trong chung kết Anh trai say hi) đến việc dùng cụm từ "baby boo" được xem là cụm từ quen thuộc của HIEUTHUHAI.

Babyboo cũng là biệt danh bạn gái tin đồn của HIEUTHUHAI, được nam rapper nhắc đến trong một số bài hát.

Dù đồn đoán do người hâm mộ móc nối nhưng nghi vấn này vẫn khiến fan hai nghệ sĩ khẩu chiến, tranh cãi nhiều ngày qua.

Khi Soobin và Binz nhận giải X-Fire (Anh tài toàn năng) với số điểm bình chọn áp đảo, khán giả cũng tiếp tục so sánh 2 thành viên nhóm SpaceSpeakers với HIEUTHUHAI, Rhyder hay tổ đội Gerdnang.

"Anh trai vượt ngàn chông gai" và "Anh trai say hi" lên sóng cùng thời điểm, có nhiều điểm tương đồng về format, tổ chức concert cùng ngày cho thấy hiện tượng chưa từng có của nền âm nhạc Việt, khi mô hình nhóm nam và truyền hình thực tế chiếm sóng các nền tảng số, lan tỏa rộng rãi.