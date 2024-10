Lịch thi chung kết Miss Grand International 2024 của Võ Lê Quế Anh diễn ra ở đâu, khi nào?

Lịch thi chung kết Miss Grand International 2024 của Võ Lê Quế Anh

Theo thông báo từ BTC cuộc thi, chung kết Miss Grand International 2024 diễn ra vào ngày 25/10 tại Bangkok, Thái Lan. Trước đêm thi quan trọng này, Hoa hậu Võ Lê Quế Anh - đại diện Việt Nam và các thí sinh sẽ tranh tài tại đêm thi National Costume (Trang phục dân tộc) diễn ra vào lúc 19 giờ hôm nay (ngày 20/10). Bán kết Miss Grand International 2024 và vòng thi cuối cùng của Grand Voice Awards dự kiến diễn ra vào ngày 22/10 sắp tới.

Hoa hậu Võ Lê Quế Anh - đại diện Việt Nam tại cuộc thi Miss Grand International 2024. (Ảnh: FBNV)

Trước đêm thi National Costume (Trang phục dân tộc) thuộc khuôn khổ cuộc thi Miss Grand International 2024, Hoa hậu Võ Lê Quế Anh tiết lộ, cô sẽ trình diễn bộ trang phục mang tên "Khảm Xà Cừ" của nhà thiết kế Nguyễn Ngọc Tứ (đội huấn luyện viên Nguyễn Minh Công). Đây cũng là bộ trang phục đoạt giải Trang phục văn hóa dân tộc đẹp nhất trong khuôn khổ cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023.

Theo nhà thiết kế tiết lộ, bộ trang phục Khảm Xà Cừ nặng khoảng 12kg. Khi trình diễn, thiết kế sẽ bám sát vào vai giúp người mẫu bước đi ổn định. Độ cao của giày cũng được nhà thiết kế lựa chọn phù hợp, đảm bảo không xảy ra sơ sót khi lên sân khấu.

Hoa hậu Võ Lê Quế Anh sẽ trình diễn trang phục mang tên "Khảm Xà Cừ" tại đêm thi National Costume (Trang phục dân tộc) trong khuôn khổ cuộc thi Miss Grand International 2024. (Ảnh: FBNV)

Trước những vòng thi quan trọng này, Võ Lê Quế Anh đã hoàn thành vòng phỏng vấn kín tại Miss Grand International 2024. Được biết, mở đầu buổi phỏng vấn, Hoa hậu Quế Anh gửi lời chào các thành viên Ban giám khảo Miss Grand International 2024 bằng tiếng Thái Lan, sau đó cô giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh. Sau đó, cô giới thiệu bản thân đã tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc tại Đại học Huế.



Ngoài ra, Hoa hậu Quế Anh cũng bày tỏ niềm yêu thích đối với con người và ẩm thực tại Thái Lan. Trước câu hỏi của ông Nawat Itsaragrisil - Chủ tịch Miss Grand International đề cập đến Hoa hậu Thùy Tiên - Miss Grand International 2021, Võ Lê Quế Anh cho biết, Hoa hậu Thùy Tiên là hình mẫu lý tưởng mà cô luôn học hỏi: "Hoa hậu Thùy Tiên là hình mẫu của tôi và tôi yêu mến cô ấy. Khi Thùy Tiên thi Miss Grand International, cô ấy cũng không nhận được nhiều sự ủng hộ từ fan Việt, giống tôi bây giờ. Nhưng sau khi cô ấy đăng quang, các fan đã thấy được sự thay đổi của cô ấy. Tôi cho rằng, nếu bạn làm việc chăm chỉ, hoàn thiện bản thân mỗi ngày thì mọi người sẽ ghi nhận và ủng hộ bạn".

Người đẹp sinh năm 2001 cũng chia sẻ về niềm đam mê với âm nhạc, ca hát hay vũ đạo. Cô tiết lộ dự định sẽ ra mắt với vai trò là ca sĩ sau khi tham gia cuộc thi Miss Grand International 2024.

Trước câu hỏi chung về dự đoán người đẹp có thể giành chiến thắng tại Miss Grand International 2024 nếu không phải bản thân mình thì Hoa hậu Võ Lê Quế Anh gọi tên người đẹp Malin Chara-anan - Miss Grand Thái Lan. “Chúng tôi là bạn cùng phòng. Cả hai chia sẻ với nhau nhiều điều nên tôi có thể thấu hiểu tính cách, cảm nhận được con người của cô ấy. Đặc biệt, tôi biết là Malin luôn sẵn sàng để làm việc", người đẹp gốc Quảng Nam chia sẻ.

Chung kết Miss Grand International 2024: Thành tích nào cho Hoa hậu Võ Lê Quế Anh?

Võ Lê Quế Anh (sinh năm 2001) đăng quang Miss Grand Vietnam 2024. Cô sở hữu chiều cao 1,72m cùng số đo ba vòng gợi cảm lần lượt là 78-62-89cm. Người đẹp sinh năm 2001 tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc tại Đại học Huế. Cô từng là gương mặt quen với cộng đồng yêu nhan sắc khi lọt Top 40 Hoa hậu Việt Nam 2020; Á khôi Đại học Huế 2020; Á hậu 1 Du lịch Đà Nẵng 2022.

Hoa hậu Võ Lê Quế Anh lọt Top 14 phần thi Grand Voice Awards. (Ảnh: FBNV)

Màn trình diễn trang phục bikini của Hoa hậu Võ Lê Quế Anh tại Miss Grand International 2024. (Nguồn clip: FBNV)

Trước chung kết Miss Grand International 2024, Võ Lê Quế Anh đã có phần thể hiện gây chú ý tại cuộc thi sắc đẹp này. Tính đến hiện tại, người đẹp sinh năm 2001 đạt được một số thành tích như lọt Top 10 Best In Swimsuit (Trang phục bikini) do khán giả bình chọn và Top 14 phần thi Grand Voice Awards.

Ở hạng mục Miss Popular Vote (vào thẳng Top 10 Miss Grand International) theo BTC công bố vào lúc 14 giờ (giờ Thái Lan) ngày 20/10, Hoa hậu Quế Anh có tên trong lọt Top 20 thí sinh có lượng bình chọn nổi bật tại cuộc thi năm nay.

Hoa hậu Quế Anh có tên trong lọt Top 20 thí sinh có lượng bình chọn nổi bật tại cuộc thi năm nay. (Ảnh: FBNV, Miss Grand International)

Dù vậy, đại diện Việt Nam vẫn khiến cộng đồng yêu nhan sắc lo lắng khi không được các chuyên trang sắc đẹp uy tín dự đoán giành thứ hạng cao tại Miss Grand International 2024. Trong vòng phỏng vấn kín - một trong những phần thi quan trọng trong khuôn khổ cuộc thi Miss Grand International, Võ Lê Quế Anh không được thí sinh nào dự đoán đăng quang. Trong khi đó, nhiều thí sinh như: Philippines, Thái Lan, Tây Ban Nha, Peru... được nhiều thí sinh dự đoán giành vương miện Miss Grand International 2024.

Chia sẻ với PV Dân Việt về "vũ khí sắc bén" và mục tiêu của mình tại Miss Grand International 2024, Võ Lê Quế Anh cho biết: "Tôi nghĩ đó là dải sash (dải băng đeo – PV) mang tên Việt Nam được đặt trên vai mình. Tôi mong rằng hai tiếng Việt Nam sẽ được vang lên nhiều lần tại các đêm thi quan trọng tại Miss Grand International 2024".