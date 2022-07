Him Lam Land và câu chuyện trách nhiệm xã hội trong kinh doanh

"Bộ sưu tập" những dự án chất lượng của Him Lam Land

Ghi dấu thương hiệu trên thị trường bất động sản hơn 14 năm, Him Lam Land đã khẳng định vị thế là doanh nghiệp uy tín khi kiến tạo nên hàng loạt dự án chất lượng. Bên cạnh đó, các dự án của Him Lam Land đều có pháp lý minh bạch, rõ ràng với sổ đỏ lâu dài giúp tạo dựng niềm tin trọn vẹn và bền vững với khách hàng.

Đặc biệt, tại TP.HCM, tên tuổi của Him Lam Land càng trở nên quen thuộc với hàng loạt dự án khu đô thị, nhà ở đã bàn giao cho cư dân, xây dựng nên những cộng đồng dân cư sầm uất, những tổ ấm an cư hiện đại, tiện nghi. Có thể kể đến các dự án như: Khu đô thị Him Lam Tân Hưng, Him Lam Riverside, Him Lam Phú An, Him Lam Chợ Lớn,…

Him Lam Land xuất sắc dành chiến thắng tại hạng mục giải thưởng "Nhà phát triển dự án phức hợp tốt nhất Việt Nam 2020"

Với tâm huyết, tầm nhìn chiến lược và sự am hiểu thị trường sâu sắc, Him Lam Land luôn tạo ra những sản phẩm mang tầm vóc kinh tế và giá trị xã hội lớn lao, đảm bảo chất lượng, nâng cao cuộc sống và duy trì những giá trị bền vững cho tương lai. Triết lý này tiếp tục được Him Lam Land theo đuổi xuyên suốt trên hành trình chinh phục miền đất hứa miền Bắc với dự án Him Lam Vạn Phúc, Khu đô thị Him Lam Green Park, Him Lam New Star.

Thời gian qua, dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 như nhiều doanh nghiệp khác nhưng với phương châm đặt quyền lợi của cư dân lên hàng đầu, Him Lam Land đã hoàn thiện và bàn giao dự án Him Lam Vạn Phúc đúng tiến độ. Đây chính là dấu mốc quan trọng, khẳng định thành công của dự án và khẳng định uy tín cùng nỗ lực vượt qua "cơn bão" Covid lần thứ 4 của Nhà Phát triển & Kinh doanh Him Lam Land.

Trải qua quý I năm 2022 với nhiều tín hiệu tích cực được các chuyên gia dự báo là năm khởi đầu cho một chu kỳ tăng trưởng mới đối với ngành bất động sản. Nắm bắt thời cơ này, Him Lam Land đã và đang "bắt tay" vào thực hiện nhiều kế hoạch kinh doanh mới, sẵn sàng bứt phá trong tương lai gần.

Trách nhiệm xã hội là kim chỉ nam cho mọi hoạt động

Bên cạnh nỗ lực đem đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng, xứng tầm thương hiệu, việc thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội trở thành một phần không thể thiếu trong hành trình xây dựng và phát triển của Him Lam Land.

Trong đó, phải kể đến những hoạt động thiện nguyện như: tài trợ đồng hành cùng Báo Người Lao Động trong chương trình "Một triệu lá cờ tổ quốc cho ngư dân bám biển" 3 năm liên tiếp; thăm hỏi, tặng quà tại 12 Trung tâm điều dưỡng thương binh nặng và người có công trên cả nước; tặng nhà tình nghĩa cho gia đình liệt sĩ tại Hà Tĩnh; tri ân gia đình 22 chiến sỹ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 hy sinh khi làm nhiệm vụ; trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó tại Long An; tri ân các anh hùng liệt sỹ, trồng cây lưu niệm và trao quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; đồng hành với chương trình "Mùa xuân của em" góp Tết ấm cho trẻ em vùng cao; chung tay hỗ trợ nông dân nghèo qua chương trình "Tết làm điều hay"…

Him Lam Land đồng hành cùng Báo Người Lao Động trao tặng 5.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân Lý Sơn

Đặc biệt, trong thời điểm cả nước chung tay với tinh thần "chống dịch như chống giặc", Him Lam Land nỗ lực đồng hành cùng Chính phủ và cả nước thực hiện mục tiêu "kép", vừa kiểm soát dịch bệnh vừa phát triển kinh tế. Him Lam Land đã đóng góp 1,5 tỷ đồng cho hoạt động chăm sóc gia đình khó khăn, trẻ em mồ côi do Covid-19 và trao tặng 1.000 máy tính bảng trị giá 2,2 tỷ đồng cho học sinh tham gia học trực tuyến.

Cùng với đó, Him Lam Land cũng song hành cùng cùng các hoạt động nhân ái như xóa đói giảm nghèo, giúp đỡ trẻ em tàn tật và học sinh nghèo, đền ơn đáp nghĩa, bảo vệ môi trường…

Thông qua các hoạt động thiện nguyện, Him Lam Land hy vọng sẽ góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp, từ đó, kêu gọi sự chung tay của thế hệ trẻ và cộng đồng xã hội trong việc gìn giữ những giá trị lịch sử, văn hóa dân tộc./.