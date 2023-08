Hình ảnh khuyết đôi tay của Thiều Bảo Trâm trong MV mới khiến khán giả xôn xao

Thiều Bảo Trâm muốn có bước chuyển mình trong âm nhạc

Đầu tháng 8, Thiều Bảo Trâm chính thức thông báo sẽ trở lại cùng sản phẩm mới Chắc anh có nỗi khổ tâm. Đây là một ca khúc thuộc thể loại Pop, được sáng tác bởi Châu Đăng Khoa, sản xuất bởi 2Pilzz - nhà sản xuất đang được yêu thích trong chương trình Rap Việt mùa 3.

Trên poster Chắc anh có nỗi khổ tâm, Thiều Bảo Trâm gây ấn tượng với vòng eo nhỏ nhắn cùng vóc dáng yêu kiều và mất đi đôi tay. Hình ảnh này khiến không ít khán giả bất ngờ và tranh cãi. Trong khi một số người cho rằng khả năng chỉnh sửa ảnh của ê-kíp Thiều Bảo Trâm quá tệ thì nhiều khán giả đã nhanh chóng nhận ra, cô mô phỏng theo tượng thần Vệ Nữ thành Milo - một pho tượng bán khỏa thân cụt hai tay, được tìm thấy vào năm 1820 ở đảo Milos. Pho tượng này được cho là có niên đại vào khoảng năm 130 Trước công nguyên, khắc họa vị nữ thần tình yêu và sắc đẹp mang tên Venus, cũng được coi là "phiên bản La Mã" của nữ thần Aphrodite theo thần thoại Hy Lạp.

Hình ảnh Thiều Bảo Trâm trong MV mới. (Ảnh: NVCC)

Trong teaser giới thiệu, tượng nữ thần - tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng trên thế giới cũng xuất hiện ở vị trí trung tâm. Thiều Bảo Trâm bước đi giữa khung cảnh huyền bí, nơi các cô gái đang cầu nguyện dưới bức tượng nữ thần. Dựa trên những chi tiết được Thiều Bảo Trâm hé lộ, có thể thấy, MV Chắc anh có nỗi khổ tâm sẽ xoay quanh chủ đề tình yêu, mang màu sắc nữ tính, quyến rũ.

Thiều Bảo Trâm chia sẻ, ca khúc Chắc anh có nỗi khổ tâm đã được ê-kíp ấp ủ, sản xuất trong thời gian khá dài: "Tôi nhận được bản demo từ anh Châu Đăng Khoa với bản phối mang nhịp điệu chậm và lãng mạn từ hơn một năm trước. Tôi rất thích thú khi được thể hiện ca khúc bởi giai điệu bắt tai, ca từ có một câu hát rất ấn tượng: "Chấp nhận đi thôi, tất cả để trời xanh an bài". Vậy là tôi và ê-kíp quyết định chọn ca khúc này làm bước chuyển mình tiếp theo sau mini album ballad "after YOU". Đây cũng là một bài toán đặt ra cho tôi và ê-kíp để tránh lặp lại Thiều Bảo Trâm ở giai đoạn âm nhạc năm 2022".

Thiều Bảo Trâm khoe vẻ đẹp ngọt ngào, quyến rũ trong sản phẩm mới. (Ảnh: NVCC)

Thiều Bảo Trâm cũng chia sẻ thêm: "Nói là chuyển mình nghe có vẻ to tát, thực ra tôi lắng nghe và biết khán giả muốn được xem mình thể hiện vũ đạo. Bản thân tôi cũng muốn được trở lại với những giai điệu có phần tiết tấu một chút, nên ê-kíp đã dành hơn nửa năm chăm chút cho bản phối cùng với 2Pillz và anh Châu Đăng Khoa, anh Only C để mang đến một không gian âm nhạc mới mẻ".

Song song với việc phát hành MV và nhạc số cho sản phẩm Chắc anh có nỗi khổ tâm, Thiều Bảo Trâm còn ra mắt CD Single phiên bản vật lý. Cô cho biết, mình muốn tri ân người hâm mộ đã chờ đợi sau hơn 1 năm: "Trong sản phẩm comeback lần này, vì rất thích concept về nữ thần Aphrodite mà ê-kíp đã tạo ra nên tôi quyết định làm cả phiên bản vật lý với những hình ảnh thuộc MV chưa công bố trên các nền tảng online. Tôi rất hy vọng mỗi single của mình đều sẽ có những ấn phẩm vật lý để khán giả và chính mình có thể lưu giữ làm kỷ niệm".

Thiều Bảo Trâm sinh năm 1994, là em gái của nữ ca sĩ Thiều Bảo Trang. Cùng với chị gái, cô từng lập nhóm nhạc Bee.T, tuy vậy không tạo được nhiều thành công. Năm 2017, Thiều Bảo Trâm gây chú ý khi tham gia cuộc thi The Remix, mở đầu con đường solo. Năm 2022, Thiều Bảo Trâm đã phát hành mini album "after YOU" thuộc thể loại ballad, bao gồm 5 ca khúc. Trong đó, single Sau lưng anh có ai kìa sau đó đã giành Top 1 Trending YouTube Việt Nam chỉ sau hơn 1 ngày ra mắt và No.1 hàng loạt các bảng xếp hạng nhạc số như iTunes, Apple Music, Zing MP3. Tháng 6/2022, Thiều Bảo Trâm có hình ảnh xuất hiện trên billboard tại Quảng trường Thời Đại (New York, Mỹ).