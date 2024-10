Nhiều kiến nghị xử lý cán bộ ở một xã sử dụng mập mờ vốn Chương trình xây dựng nông thôn mới

Báo Dân Việt ngày 16/10 có đăng bài viết với nội dung: "Kiến nghị kiểm điểm, có hình thức kỷ luật với nhiều cán bộ một xã ở Long An thiếu trách nhiệm trong xây dựng". Cụ thể, Thanh tra huyện Châu Thành, tỉnh Long An kiến nghị tổ chức kiểm điểm nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với nguyên chủ tịch, chủ tịch xã, kiểm điểm có hình thức kỷ luật đối với công chức tài chính kế toán, địa chính phụ trách xây dựng do thiếu trách nhiệm trong giám sát công trình xây dựng đường giao thông nông thôn ở xã Long Trì.

Liên quan vụ việc trên, Thanh tra huyện Châu Thành cho biết, hình thức xử lý kinh tế đối với UBND xã Long Trì sẽ thu hồi tổng số tiền sai phạm 361.324.000 đồng nộp vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý của cơ quan Thanh tra huyện.

UBND xã Long Trì, huyện Châu Thành, Long An. Ảnh: Chinh Hoàng

Đối với xử lý hành chính, Thanh tra huyện kiến nghị Chủ tịch UBND huyện Châu Thành chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với UBND xã Long Trì rà soát lại các sai phạm của các nhà thầu đối với các công trình theo kết luận thanh tra.



Nếu còn thời hiệu xử lý vi phạm hành chính thì lập biên bản vi phạm hành chính và tham mưu Chủ tịch UBND huyện xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng.

Chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị, phòng kinh tế và hạ tầng chịu trách nhiệm trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ trong quá trình thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ dự toán làm tăng giá trị dự toán được duyệt với số tiền 65.888.670 đồng.

Thanh tra huyện cũng kiến nghị Chủ tịch UBND huyện tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm làm rõ trách nhiệm đối với công chức phụ trách công tác thẩm định dự toán thừa công tác vệ sinh mặt đường, dặm vá mặt đường. Tham gia nghiệm thu chính thức công trình hoàn thành đưa vào sử dụng chưa chặt chẽ, không phát hiện thiếu khối lượng, chiều dài công trình dẫn đến đơn vị thi công lập hồ sơ quyết toán sai so với thực tế.

Phòng Tài chính – kế hoạch, Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm làm rõ trách nhiệm đối với công chức tham gia nghiệm thu chính thức công trình hoàn thành đưa vào sử dụng chưa chặt chẽ, không phát hiện thiếu khối lượng, chiều dài công trình dẫn đến đơn vị thi công lập hồ sơ quyết toán sai so với thực tế.

Chủ tịch UBND xã Long Trì tổ chức họp làm rõ trách nhiệm đối với công chức thuộc quyền quản lý của mình về những vi phạm đã nêu trong Kết luận thanh tra xem xét mức độ vi phạm trình Chủ tịch UBND huyện xem xét xử lý theo quy định.

Thanh tra huyện Châu Thành cũng kiến nghị trong công tác quản lý đầu tư và xây dựng, chỉ đạo Phòng Kinh tế và hạ tầng chú trọng kiểm soát chặt chẽ phạm vi, quy mô của dự án đầu tư theo đúng mục tiêu đã phê duyệt. Tăng cường công tác thẩm định dự án, thiết kế - dự toán, nhất là thẩm định về tính chính xác khối lượng và các chi phí của dự toán công trình. Tham mưu UBND huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn tổ chức giao thầu, lựa chọn nhà thầu phải đáp ứng đủ về năng lực (chuyên môn, tài chính), kinh nghiệm và uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó.

Kiến nghị chỉ đạo Phòng Tài chính – kế hoạch dướng dẫn UBND xã, chủ đầu tư trong việc lập, thẩm định, phê duyệt, đấu thầu, đầu tư công, thuế; chính sách, chế độ về tài chính, chú trọng thẩm tra tính chính xác các chi phí hợp lý trong quyết toán dự án hoàn thành.

Tăng cường công tác kiểm tra việc quản lý sử dụng các nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, vốn nhân dân đóng góp trên địa bàn đãm bảo theo quy định pháp luật hiện hành.

"Yêu cầu Chi Cục thuế khu vực Châu Thành – Tân Trụ rà soát, xem xét lại những hóa đơn do Công ty TNHH Tư vấn – Xây dựng – Thương mại Bách Khoa và Công ty TNHH TV-XD-TM TTNT xuất sai thời điểm cũng như chưa xuất hóa đơn.

Chỉ đạo UBND xã Long Trì chấp hành đúng các quy định hiện hành về trình tự, thủ tục đầu tư dự án, ký kết hợp đồng và nghiệm thu, thanh, quyết toán, nhất là việc quyết toán chi phí xây lắp của công trình đảm bảo chính xác, đúng thực tế thi công, không để thất thoát ngân sách nhà nước.

Tập trung rà soát, báo cáo, xử lý lập hồ sơ báo cáo quyết toán các dự án hoàn thành còn tồn đọng, chưa quyết toán để có biện pháp xử lý dứt điểm. Tiến hành kết hợp với các đơn vị thi công kiểm tra, rà soát xóa bảo hành công trình đối với những công trình quá hạn, đến hạn.

Điều chỉnh hồ sơ quyết toán giảm chi phí quản lý dự án 10.091.209 đồng (do UBND chưa thực hiện chi); xây dựng kế hoạch lộ trình trả nợ các công trình còn thiếu cho các đơn vị có liên quan; tiếp tục thu tiền nhân dân đóng góp giải quyết dứt điểm nợ trong dân nhằm tạo tính công bằng", kết luận của Thanh tra huyện Châu Thành nêu.