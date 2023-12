Chia sẻ với Dân Việt, NSƯT Đỗ Kỷ cho biết, chiều 22/12, anh nhận được văn bản của Bộ VHTTDL gửi. Văn bản ghi rõ "Trả lời đơn thư liên quan đến xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ Nhân dân" lần thứ 10". Văn bản khẳng định, trên cơ sở văn bản báo cáo của Cục Nghệ thuật biểu diễn và Nhà hát Kịch Việt Nam, Bộ VHTTDL đã báo cáo chi tiết các cấp Hội đồng về nội dung đơn thư liên quan đến hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân của NSƯT Đỗ Kỷ. Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Hội đồng cấp Nhà nước, hồ sơ của NSƯT Đỗ Kỷ đủ điều kiện trình Thủ tướng Chính phủ xét trình Chủ tịch nước tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân theo quy định.

Nghệ sĩ Đỗ Kỷ cho rằng, anh sẽ làm đến cùng sự việc này để lấy lại danh dự cho mình. Ảnh: FBNV

Ngày 28/2/2023, Bộ VHTTDL đã có tờ trình số 23/Ttr-HĐNS10 gửi Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương để trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị xét tặng danh hiệu lần thứ 10, trong đó có hồ sơ của NSƯT Đỗ Kỷ. Ngày 1/10/2023, Bộ VHTTDL nhận được thông báo số 3211/TB-BTĐKT của Ban Thi đua – Khen thưởng thông báo Ban Thi đua – Khen thưởng đã trình Thủ tướng Chính phủ tạm để một số hồ sơ, trong đó có hồ sơ của NSƯT Đỗ Kỷ.

Văn bản này cũng thông báo, qua làm việc với Cục An ninh chính trị nội bộ (C03) của Bộ Công an, đơn vị này cho biết, hồ sơ của NSƯT Đỗ Kỷ không có ý kiến của Bộ Công an, chỉ có đơn thư liên quan đến hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. Vì vậy, không có sự nhầm lẫn nào trong việc gửi hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân của NSƯT Đỗ Kỷ.

Nghệ sĩ Đỗ Kỷ cũng chia sẻ thêm rằng, sáng nay (28/12), anh đã được Cục Nghệ thuật biểu diễn mời lên làm việc theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ VHTTDL. Nội dung buổi làm việc liên quan đến các vấn đề tố cao trong đơn thư. Theo đó, lãnh đạo Cục Nghệ thuật đã cho NSƯT Đỗ Kỷ xem biên bản làm việc giữa Nhà hát Kịch Việt Nam với Cục Nghệ thuật biểu diễn, văn bản Cục Nghệ thuật biểu diễn gửi lên Bộ VHTTDL về việc xác minh đơn thư tố cáo. Ngoài ra, nam nghệ sĩ cũng chính thức được lãnh đạo Cục Nghệ thuật biểu diễn cung cấp những thông tin liên quan đến các nội dung cụ thể trong đơn thư tố cáo. Tuy nhiên, tuyệt nhiên không được biết người tố cáo là ai.

"Tôi hơi ngạc nhiên vì quy trình giải quyết việc của tôi kéo dài tới mức đó. Đến bây giờ mọi thứ vẫn đang rất mông lung và tôi vẫn chưa biết rõ vì sao thông báo số 606 TB-NTBD của Cục Nghệ thuật biểu diễn gửi cho tôi vào ngày 21/11/2023 lại ghi hồ sơ của tôi có ý kiến của Bộ Công an. Nếu đây là sự nhầm lẫn thì lỗi này là do ai và ai sẽ chịu trách nhiệm. Làm gì có chuyện ra một thông báo, làm ảnh hưởng nặng nề đến danh dự, uy tín và tổn thất tinh thần của người ta rồi lại coi như chẳng có chuyện gì. Tôi vẫn sẽ tiếp tục làm đơn gửi lên các cơ quan chức năng để tìm đến cùng câu trả lời của việc này", NSƯT Đỗ Kỷ chia sẻ thêm với Dân Việt.

NSƯT Đỗ Kỷ khẳng định: Nội dung đơn thư tố cáo không đúng sự thật

Về các nội dung trong đơn thư tố cáo mà NSƯT Đỗ Kỷ được biết, anh giải thích rằng, các nội dung đó đều không có cơ sở và không đúng bản chất sự việc.

"Nếu tôi bị kiểm điểm vì ăn chặn tiền của diễn viên thì phải có họp hành, hồ sơ lưu trữ ở Nhà hát Kịch Việt Nam. Họ tố tôi mà không có bằng chứng nghĩa là vu khống.

Họ nói tôi thường xuyên uh bạc, nếu tôi thường xuyên đánh bạc thế sao không bị công an bắt hay bị kiểm điểm ở cơ quan? Đây cũng là những lời vu khống.

Người ta tố tôi đưa anh vợ vào Nhà hát Kịch Việt Nam làm việc để "trục lợi bảo hiểm". Anh vợ tôi bị bệnh thận mất năm 2000, khi đó tôi làm Phó đoàn diễn xuất của Nhà hát Kịch Việt Nam. Ở vị trí công tác của tôi thì làm gì có quyền hạn nhận hay thải hồi nhân sự.

Nếu vì thương mà Nhà hát ký hợp đồng thì phải có hồ sơ lưu ở Nhà hát và cả bên phía Bảo hiểm nữa chứ.

Tôi về Cục Nghệ thuật biểu diễn trước anh Nguyễn Anh Dũng hơn năm, không vì có mâu thuẫn hay hiềm khích gì cả. Anh Nguyễn Anh Dũng về Cục Nghệ thuật biểu diễn vì một loạt đơn thư của một số người ở Nhà hát mà trước vẫn luôn kêu anh Dũng là "anh", đến nỗi anh bị tai biến và mất sớm. Nếu tôi và anh Dũng mâu thuẫn từ ngày ở Nhà hát mà bên Tổ chức cán bộ của Bộ vẫn điều về một nơi, ở cùng một phòng thì liệu có chuẩn xác không. Đây là một sự quy chụp, suy diễn.

Riêng vụ hồ sơ của tôi không nằm trong diện xét tặng phải yêu cầu có đủ huy chương thì tôi không bàn".