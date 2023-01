Đồng Nai cũng nổi tiếng với hồ Trị An, diện tích rộng lớn nhiều tôm cá. Về Đồng Nai để thăm chiến khu Đ nơi ghi dấu những chiến tích hào hùng của dân tộc trong hai cuộc chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.





Cách thành phố Hồ Chí Minh chỉ 30 km. Giờ đây Đồng Nai là điểm đến quen thuộc của dân phượt thành phố yêu thiên nhiên, thích khám phá những điều mới lạ để rời xa thành phố ồn ào náo nhiệt, thả hồn vào thiên nhiên với sông nước mênh mông mây trời lộng gió.





Đến hồ Trị An bạn sẽ choáng ngợp bởi sự mênh mông của nó. Hồ được hình thành do việc chặn thượng nguồn sông Đồng Nai phục vụ cho thủy điện Trị An. Thuộc địa giới của 4 huyện Vĩnh Cửu, Trảng Bom, Thống Nhất, Định Quán, rộng hơn 32.400 ha, với 72 hòn đảo lớn nhỏ tạo nên một phong cảnh hấp dẫn và lãng mạn cho du khách tham quan du thuyền. Đây là nơi lý tưởng để du khách tham gia các môn thể thao như dù kéo, cano trượt nước; nghỉ dưỡng trên các hòn đảo giữa hồ; tham quan các làng nuôi cá bè, câu cá giải trí...





Không chỉ có vậy, du khách còn có thể du ngoạn trên hồ Trị An vào mùa nước nổi, ghé qua làng cá bè La Ngà, Suối Tượng để tìm hiểu các mô hình nuôi cá bè của ngư dân. Thú vị hơn khi du khách được cùng ngư dân khai thác thủy sản trên hồ và tự chế biến những món ăn dân giã như cá nướng, cá nấu canh chua…





Ngoài ra, du khách có thể nghỉ lại qua đêm hoặc tổ chức hội trại trên Đảo Ó - Đồng Trường - hồ Trị An. Bên cạnh đó, du khách có thể trải nghiệm đạp xe đạp vào Khu di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia - địa danh lịch sử quan trọng trong suốt hai thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ để dâng hương viếng các anh hùng - liệt sĩ, tham quan Nhà truyền thống, Đền thờ liệt sĩ nghĩa trang Mã Đà, nơi làm việc của các Ban: Giao bưu, Thông tấn xã, Đài phát thanh giải phóng, Sư đoàn 9…





Rời Khu di tích Khu ủy miền Đông du khách sẽ tham quan Nhà Dài dân tộc Chơ ro. Nơi đây trưng bày hơn 100 hình ảnh tư liệu và 50 hiện vật phản ánh các hoạt động về phong tục, tập quán, tín ngưỡng của người dân tộc Chơ ro.

Thiên nhiên – Văn hóa từ vùng đất Mã Đà Sơn Cước phong phú, đậm chất lịch sử, văn hóa. Hãy ghé thăm để cảm nhận, khám phá và trải nghiệm bạn nhé.