Hồ Trị An cạn trơ đáy, lộ ra nhiều gốc cây khô hình dáng kỳ lạ

Nhiều người về hồ Trị An "săn" gốc cây dáng độc lạ

Hồ Trị An có diện tích 32.000ha có nhiệm vụ cung cấp nước cho thủy điện Trị An và nước sinh hoạt cho trên 10 triệu người dân ở Đồng Nai, Bình Dương, TP.Hồ Chí Minh.

Người dân tìm về hồ Trị An săn gốc cây dáng lạ. Ảnh: Nha Mẫn.

Nhưng khoảng gần 1 tháng trở lại đây, mực nước hồ Trị An xuống thấp, nhiều đoạn ở lòng hồ bị khô cằn, nứt nẻ như hoang mạc và lộ lên những gốc cây khô có hình dáng đẹp, độc lạ.

Trước thông tin hồ Trị An khô cạn, một số người dân ở nơi khác đã tìm về lòng hồ Trị An để săn tìm những gốc cây cổ thụ khô có hình dáng đẹp để đưa về nhà. Những gốc cây cổ thụ này là vết tích còn sót lại của những cánh rừng già năm xưa nhường đất làm hồ chứa nước phục vụ người dân nhiều tỉnh phía Nam.

Đất khô nứt nẻ lộ ra những gốc cây cổ thụ đẹp. Ảnh: Nha Mẫn

Anh Đào Ánh Phi, ngụ TP.Biên Hòa, Đồng Nai cho biết khi hay tin hồ Trị An bị cạn, anh đưa gia đình xuống lòng hồ chơi, tham quan trải nghiệm. Con trai của anh khá thích thú khi được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hồ Trị An cũng như lội nước dưới hồ.

Gốc cây hiện ra lạ đẹp giữa đất khô cằn nứt nẻ. Ảnh: Tuệ Mẫn

Đặc biệt, trong chuyến đi này anh còn muốn săn tìm những gốc cây dáng độc lạ nằm dưới lòng hồ nay đã khô. Anh Phi cho biết những gốc cây này có hình dáng rất lạ như mỏ neo, con cá... tuy nhiên anh cũng chỉ nhặt những mảnh gốc cây khô nhỏ mang về.

Đại diện Khu bảo tồn Thiên nhiên văn hóa Đồng Nai cho biết, người dân có thể nhặt những gốc cây khô dưới lòng hồ khi gốc cây đã nằm trên mặt đất. Còn những gốc cây vẫn nằm trong lòng đất, người dân không được đào xới để mang gốc cây đi.

Gốc cây đẹp lộ ra khi hồ cạn nước dần. Ảnh: Nha Mẫn

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện nay lòng hồ có nhiều đoạn đã khô cằn, nứt nẻ thành nhiều mảng khác xa so với hồ mênh mông nước vào mùa mưa.

Mực nước hồ Trị An ngày càng ở mức thấp. Ảnh: Nha Mẫn

Người hành nghề đánh bắt thủy sản ở trên hồ Trị An cho biết hơn chục năm qua đến nay mới có tình trạng hồ khô cạn trơ đáy một số nơi như hiện nay. Người dân có thể đi bộ, chạy xe ra giữa hồ nhưng việc đánh bắt thủy sản gặp khó khăn hơn, nhiều loại cá bị mắc cạn còn trơ xác.

Người đánh bắt thuỷ sản gặp khó khăn khi hồ Trị An bị khô cạn. Ảnh: Nha Mẫn

Về vấn đề này, lãnh đạo Công ty Thủy điện Trị An (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) cho biết mực nước hồ Trị An hiện giảm sâu, tiệm cận mực nước chết. Đây là mực nước thấp nhất đo được tại hồ Trị An trong 13 năm qua.

Mực nước hồ Trị An khô cạn nhất khoảng 13 năm trở lại đây. Ảnh: Nha Mẫn

Mực nước hồ Trị An ngày 12/5 đo được là 51m, chỉ cách mực nước chết 1m, trong khi mực nước dâng bình thường của hồ là 62m.

Lượng nước thấp do rơi vào thời điểm cuối mùa khô nhưng nhờ cơ chế vận hành liên hồ thủy điện nên nhà máy vẫn đang vận hành cả 4 tổ máy. Tuy nhiên, nước về hồ ít nên sản lượng điện thấp hơn, chủ yếu chạy để duy trì nước cho hạ du.

Cũng theo Công ty Thủy điện Trị An, vào ngày 13/5, công ty có nhận được văn bản hỏa tốc từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc thực hiện các giải pháp cấp bách giảm thiểu nguy cơ thiếu nước cấp cho hạ du trong thời gian còn lại của mùa cạn 2023.

Điện lực Việt Nam cũng yêu cầu công ty có giải pháp chủ động làm việc với địa phương, lập kế hoạch sử dụng nước tiết kiệm, phù hợp với điều kiện thiếu hụt về nguồn nước như hiện nay.

Thực hiện việc khai thác nguồn nước phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất phù hợp với kế hoạch vận hành xả nước của nhà máy đồng thời tiến hành cải tạo các công trình lấy nước nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả trong việc vận hành khai thác, tránh lãng phí nguồn nước.