Hỗ trợ nông dân trồng cây có múi, nuôi gà thả vườn

Năm 2018, Hội ND xã Nam Phương Tiến đã xây dựng dự án vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân sản xuất bưởi sạch. Tham gia dự án, 10 hộ đã được vay 400 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ nông dân, bình quân mỗi hộ vay 40 triệu đồng, quy mô sản xuất 6,1ha. Các hộ được tập huấn kỹ thuật về trồng, chăm sóc cây bưởi theo quy trình VietGAP, kỹ thuật bảo quản bưởi sau thu hoạch nên năng suất, chất lượng bưởi được nâng lên rõ rệt.



Ông Phùng Mạnh Thường - Chủ tịch Hội ND xã Nam Phương Tiến cho biết: Qua hơn 2 năm triển khai, lợi nhuận thu được của dự án đạt hơn 1,61 tỷ đồng, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho hội viên, tạo việc làm thường xuyên cho hàng chục lao động.

Mô hình trồng bưởi Diễn theo tiêu chuẩn VietGAP của nông dân xã Nam Phương Tiến (huyện Chương Mỹ). Ảnh: P.M

Còn tại xã Lam Điền, năm 2020, các hộ tham gia mô hình được Hội ND huyện Chương Mỹ hỗ trợ vật tư và tập huấn kỹ thuật chăn nuôi với quy mô 9.000 con gà. Mô hình chăn nuôi gà thả vườn sau khi hội viên được tập huấn đã cho thấy hiệu quả cao hơn rất nhiều so với cách nuôi truyền thống.

Ông Nguyễn Đăng Hùng - Chủ tịch Hội ND huyện Chương Mỹ cho biết, trên địa bàn huyện đã hình thành một số vùng sản xuất chuyên canh tập trung theo chuỗi giá trị, cho hiệu quả kinh tế cao. Điển hình là các mô hình: Trồng lúa chất lượng cao, trồng cà chua ghép cà tím, trồng hoa lan rừng, lan hồ điệp bằng phương pháp nuôi cấy mô…

Từ đầu năm 2020 đến nay, Hội ND huyện Chương Mỹ đã hỗ trợ nông dân xây dựng được 15 mô hình kinh tế tập thể, trong đó có 4 HTX thành lập theo Luật HTX năm 2012 và 11 tổ hợp tác. Các mô hình đều được lập dự án cho vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân.

Ban Chấp hành Hội ND TP.Hà Nội cũng vừa ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 10 của Ban Chấp hành Trung ương Hội ND Việt Nam (khóa VII) với nội dung "Hội ND Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn, giai đoạn 2020-2025".

Theo kế hoạch, Hội ND TP.Hà Nội phấn đấu đến hết năm 2025 có 100% thành viên HTX, tổ hợp tác, chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp... được bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng về phát triển kinh tế tập thể.

Bên cạnh đó, mỗi năm, các cấp Hội ND thành phố sẽ tuyên truyền, vận động, hướng dẫn thành lập tối thiểu 18 HTX và 30 tổ hợp tác trong nông nghiệp, nông thôn. Phấn đấu đến năm 2025, tổng số HTX được các cấp Hội ND thành phố vận động, hướng dẫn thành lập đạt trên 90 HTX và trên 150 tổ hợp tác…