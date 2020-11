Hải Dương: Ở vùng này, nông dân nhàn nhã bắt 2 loài con đặc sản gì mà 3 mẫu ruộng thu được 450 triệu?

Thời gian gần đây, người dân và chính quyền huyện Tứ Kỳ đã tập trung cải tạo đất, xây dựng thêm nhiều công trình hạ tầng ở các vùng nông nghiệp ven sông Thái Bình để khai thác nguồn lợi tự nhiên là con rươi và con cáy, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho người dân và bảo vệ môi trường tự nhiên.

Trước đây, anh Nguyễn Văn Huân ở thôn An Hộ, xã Quang Trung (huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) chỉ cấy lúa trên khu ruộng 3 mẫu. Do ruộng ngoài bãi sông Thái Bình nên vào mùa mưa bão thường xuyên bị ngập úng, có năm được thu nhưng năm lại mất mùa.

Tuy nhiên, năm nào con rươi, con cáy cũng xuất hiện rất nhiều bên trong ruộng. Nhận thấy có thể khai thác nguồn lợi tự nhiên này nên năm 2016, anh Huân đã cải tạo ruộng bằng việc bón thêm phân chuồng để làm mục đất, xây dựng thêm 5 cống lấy nước ra vào.

Anh Huân chia sẻ: "Nếu thuận lợi, mỗi năm tôi sẽ được thu hoạch 3 nước rươi chính vụ với sản lượng từ 5-6 tạ rươi/nước. Những tháng còn lại đều có rươi chiêm, mỗi lần tôi cũng thu được vài kg. Cáy sẽ thu từ tháng 3 đến tháng 10 hằng năm. Diện tích đất bãi này mỗi năm mang lại cho gia đình tôi thu nhập khoảng 450 triệu đồng".

Việc khai thác cáy cũng dễ dàng khi sáng sớm bà đi đặt chai nhựa xung quanh ruộng rồi thu lại sau khoảng 2 giờ. "So với cấy lúa, việc khai thác rươi, cáy nhàn nhã mà hiệu quả kinh tế cao gấp nhiều lần. Từ khi khai thác rươi, cáy chúng tôi không còn lo mất mùa như trước đây", bà Luyên nói.

Có 3 mẫu đất bãi ven sông Thái Bình, từ nhiều năm trước, gia đình bà Phạm Thị Luyên ở thôn Thanh Kỳ, xã An Thanh (huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) cũng cải tạo để khai thác rươi, cáy.

Xây dựng hạ tầng để khai thác hết lợi thế con rươi, con cáy đặc sản

Trước đây, người dân xã An Thanh không chỉ khai thác rươi, cáy ở vùng bãi ven sông Thái Bình mà còn khai thác ở cả diện tích đồng bên trong qua cống Sồi.





Tuy nhiên, do nhiều yếu tố nên năm 1980, cống Sồi đã bị lấp khiến việc khai thác rươi cáy của người dân khu vực trong đồng bị ngưng lại. Gần đây, do hiệu quả kinh tế cao từ việc khai thác rươi, cáy nên UBND xã An Thanh đã đề nghị và được UBND tỉnh Hải Dương cho phép mở lại cống Sồi.





Sau một thời gian xây dựng, đến nay, cống đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Thân cống xây bằng bê tông cốt thép dài 30,74 m, xung quanh thân cống đắp đất sét luyện dày 1 m. Dự án có tổng giá trị xây lắp khoảng 10 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) do Sở NNPTNT làm chủ đầu tư.





Ông Phạm Xuân Luận, Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp An Thanh cho biết: "Cống Sồi được khôi phục lại sẽ góp phần mở rộng diện tích khai thác rươi, cáy của xã An Thanh thêm 214 ha về phía trong đồng, nâng tổng diện tích của xã lên 350 ha. Đây là việc làm có ý nghĩa quan trọng đối với việc phát triển kinh tế địa phương''.