Hỗ trợ nông dân xây dựng mô hình an toàn

Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang hỗ trợ nông dân thành lập HTX Na dai Nghĩa Phương và quảng bá, giới thiệu sản phẩm Na dai VietGAP của HTX tại các hội thảo. Ảnh: Thu Hà

Ông Lã Văn Đoàn – Phó Chủ tịch Thường trực Hội ND tỉnh Bắc Giang cho biết: Thời gian qua, các cấp Hội ND tỉnh Bắc Giang đã tích cực vận động, hỗ trợ hội viên tham gia phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh, chế biến và tiêu thụ nông sản an toàn thực phẩm (ATTP). Để phong trào đi vào chiều sâu, thực chất hơn, Hội ND tỉnh đã lấy chủ đề công tác Hội năm 2020 là "Nông dân Bắc Giang hành động vì ATTP".

Trong năm qua, các cấp Hội đã phối hợp tổ chức được hơn 4.300 buổi tuyên truyền về ATTP cho 285.000 lượt người tham dự. Bên cạnh đó, Hội tiếp tục thực hiện cuộc vận động "3 không": "Không sản xuất rau không an toàn; không giết mổ gia súc, gia cầm không an toàn; không kinh doanh phụ gia thực phẩm không có trong danh mục". Sau tuyên truyền, vận động, các địa phương đã thu nhiều kết quả, tiêu biểu như: Hiệp Hòa, Lục Ngạn, Yên Dũng, Tân Yên và TP. Bắc Giang.

Điểm đáng chú ý, không chỉ tuyên truyền, vận động hội viên, trong những năm qua, Hội ND tỉnh Bắc Giang còn hỗ trợ hội viên xây dựng các mô hình điểm sản xuất kinh doanh bảo đảm ATTP. "Các cấp Hội ND tỉnh Bắc Giang trực tiếp xây dựng các mô hình từ nguồn Quỹ HTND, ưu tiên cho vay thực hiện các mô hình có hàm lượng khoa học công nghệ nhiều, mô hình sản xuất an toàn. Từ nguồn vốn Quỹ HTND, các cấp Hội đã hỗ trợ vốn cho hội viên nông dân xây dựng hàng trăm mô hình sản xuất nông nghiệp an toàn như mô hình trồng rau an toàn, chăm sóc vải thiều tiêu chuẩn GlobalGAP, chăm sóc chè theo tiêu chuẩn VietGAP…." - ông Đoàn thông tin.

Được biết, hiện, tổng nguồn vốn Quỹ HTND các cấp tỉnh Bắc Giang đạt trên 51 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, các cấp Hội ND tỉnh Bắc Giang đã đầu tư cho 1.242 hộ vay thực hiện 221 dự án, bình quân một dự án được vay 225 triệu đồng, 41 triệu đồng/hộ vay.