Hồ Trung Dũng: Tôi hy vọng năm 2022 ca sĩ được đi hát trở lại

Hồ Trung Dũng thấy yêu nghề hơn, quý trọng thời gian trên sân khấu hơn. Ảnh: NVCC

Cảm giác của Hồ Trung Dũng khi trở lại sân khấu sau hơn 6 tháng nghỉ hát như thế nào?

- Cuối năm 2021, tôi và nghệ sĩ, ca sĩ khác được đi hát trở lại và tôi trân trọng nhiều hơn khoảng thời gian đứng trên sân khấu, trân quý thời gian gặp gỡ khán giả, cháy hết mình khi được hát live trong thời gian giãn cách. Lần đầu tiên tôi phải hát cho các sự kiện với hình thức trực tuyến. Tất nhiên, điều đó cũng không phải không hay, cũng có cảm giác lạ nhưng không thể so sánh được cảm xúc hát live với khán giả. Từ đó mình thấy yêu nghề hơn, quý trọng thời gian trên sân khấu hơn.

Nhìn lại một năm đã qua, Hồ Trung Dũng còn đọng lại điều tích cực nào cho mình?

- Năm vừa qua là một năm khó khăn với tôi và tất cả mọi người. Một năm rất đặc biệt, rất hiếm trong mỗi người chúng ta. Khó có thể tưởng tượng rằng chúng ta trải qua 1 năm đặc biệt như thế.

Tôi có cuộc sống độc thân nên trải nghiệm sống một mình trong thời gian giãn cách xã hội rất đặc biệt, có thử thách, khó khăn riêng nhưng cũng có cái hay riêng. Đầu tiên, tôi học cách tự chăm sóc bản thân, nấu ăn, tự lập lịch trình mỗi ngày để làm mình tích cực trong hoàn cảnh đó.

"Hiểu, quan sát từ đó tôi có mối quan hệ rất khác với nơi mình ở, nơi trước kia tôi ngỡ đã hiểu rất nhiều nhưng qua thời gian đó mới thực sự thân thuộc", Hồ Trung Dũng chia sẻ. Ảnh: NVCC

Đối với tôi thời gian đó mặt tốt là tôi đi vào bên trong bản thân mình nhiều hơn, nhìn vào nội tâm hơn, để ý đến cảm xúc suy nghĩ mình nhiều hơn để học cách tích cực trong hoàn cảnh đó. Điều thích nhất là tôi gắn bó với nơi mình ở hơn.

Mỗi ngày tôi nấu ăn, dọn dẹp, quét nhà lau nhà, quan sát từng viên gạch, chăm sóc cây cối, tưới cây. Ngày xưa tôi tưới đại trà, tưới các cây kiểng như nhau. Nhưng thời gian đó, tôi quan sát tìm hiểu về từng loại cây mình chăm sóc xem chúng có cần điều gì khác biệt không. Từ đó tôi hiểu mỗi loại mỗi cây cần gì, làm sao để chúng phát triển hơn. Hiểu, quan sát từ đó tôi có mối quan hệ rất khác với nơi mình ở, nơi trước kia tôi ngỡ đã hiểu rất nhiều nhưng qua thời gian đó mới thực sự thân thuộc.

Và giá trị của sự thân thuộc còn giúp Hồ Trung Dũng phát huy được điều gì có ích ngay sau khi bình thường mới mở ra?

- Qua thời gian đó, tôi nghĩ sau này mình sẽ mạnh mẽ hơn để có thể đối mặt với những khó khăn khác trong cuộc sống. Ngoài ra, tôi cũng có thời gian lên ý tưởng cho dự án khác của mình. Trong năm 2022 tôi sẽ ra mắt mùa 3 chuỗi bài hát "The song book" và album tổng hợp tổng kết 3 mùa "The Song book". Thời gian qua rất nhiều khán giả bày tỏ sự mong chờ những CD nhạc trên tay. Đó là dự án đầu tiên, ngoài ra tôi mong hoàn thành những bài hát đang viết dở trong thời gian giãn cách xã hội để một lúc nào đó tôi sẽ ra mắt CD tất cả những bài hát do tôi sáng tác.

Hồ Trung Dũng hy vọng sang năm 2022 nghệ sĩ, ca sĩ được đi hát lại, tiếp tục cuộc sống bình thường. Ảnh: NVCC

Nhạc của Hồ Trung Dũng sáng tác chuyển tải thông điệp cuộc sống hay tâm tư của riêng anh?

- Âm nhạc mang cảm xúc của tôi, từng ca từ, từng giai điệu là từng ấy xúc cảm. Những điều chân thật trong cảm xúc được chuyển vào ca khúc sẽ giúp ca khúc được hiểu và được sống!

Mong ước sang năm mới của anh là gì?

- Tôi hy vọng sang năm 2022 nghệ sĩ, ca sĩ được đi hát lại, tiếp tục cuộc sống bình thường. Tất cả khán giả và mọi người đều nhanh chóng được trở lại đời sống thường nhật cũng như những kế hoạch của mọi người từng bị trì hoãn lại thì hy vọng sang năm 2022 sẽ có cơ hội thực hiện. Và mọi việc sẽ được thực hiện hết sức, thực hiện thành công hơn, tốt hơn so với trước đó!



Cảm ơn ca sĩ Hồ Trung Dũng đã chia sẻ! Và chúc anh năm mới nhiều thành công!