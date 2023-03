Xuất hiện hoa hồng lạ 8/3, tiểu thương chợ Hồ Thị Kỷ làm không kịp thở

Trưa 7/3, chợ hoa Hồ Thị Kỷ, quận 10, TP.HCM bắt đầu nhộn nhịp. Ngay từ cổng vào đã tấp nập các gian hàng chuẩn bị hoa tươi, hoa gói sẵn cho ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Nhiều tiểu thương cho biết, hôm nay sức mua bắt đầu tăng.

Năm nay, mốt mới là những cánh hoa hồng được người bán bẻ ngược lên trên khá lạ mắt so với những nụ hồng thông thường. Hoa sau khi được bẻ cánh khiến chúng to hơn, lạ mắt hơn. Hoa hồng giống ngoại khi bẻ sẽ đẹp mắt hơn so với hoa hồng thường.

Hoa 8/3: Hàng loạt cửa hàng tranh thủ lật hoa, bắt mốt dịp 8/3 năm nay. Ảnh: Phúc Minh

Theo người bán, họ phải tỉ mỉ để bẻ từng cánh hoa ngược lên trên, tạo hình hoa khác hẳn so với những năm trước.

Để làm được điều này, đòi hỏi thợ làm hoa phải có kinh nghiệm ít nhất vài năm để những cánh hoa không bị rụng và đặc biệt phải làm nhanh trong những dịp lễ lớn như 8/3.

Giá mỗi bó hoa được bẻ ngược lên trên theo mốt mới có giá đắt hơn khoảng 50.000 đồng so với những bó hoa thông thường không tạo kiểu. Mỗi bó hoa khoảng 10 cành hồng được tạo kiểu có giá hơn 1 triệu đồng.

“Mẫu hoa này đang hot. Hầu như khách nào cũng yêu cầu tạo hình cho hoa. Nhìn chúng lạ mắt, nhiều khách còn tưởng không phải hoa hồng. 2-3 hôm nay, mỗi ngày tôi tạo hình được khoảng hai chục bó lớn”, anh Nghĩa - nhân viên chuyên cắm hoa tại một cửa hàng nói.

Cánh hoa hồng sau khi được bẻ trông hoa và lạ mắt hơn. Ảnh: Phúc Minh

Ghi nhận cho thấy, giá hoa ngày 7/3 tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ bắt đầu tăng mạnh. Mức tăng mạnh nhất rơi vào hoa hồng các loại. Đây cũng là mặt hàng được săn lùng nhiều nhất, nhiều người gom sỉ hoa hồng để mang về bán lẻ.

Giá mỗi bó hoa hồng 50 cành là 400.000 - 450.000 đồng, tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường. Một số nơi rẻ hơn, từ 350.000 đồng/bó hoa hồng 50 cành nhưng không đẹp bằng.

Tại chợ sỉ, giá hoa hồng Đà Lạt bán lẻ tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ từ 15.000 - 20.000 đồng mỗi cành. Giá hoa hồng giống ngoại trồng trong nước đắt gấp đôi.

“Chiều tối nay, nhiều người sẽ đi chơi 8/3 sớm do mai là ngày làm việc trong tuần. Họ sẽ mua luôn hoa để tặng vợ, người yêu. Do đó, chúng tôi chuẩn bị trước, vừa kết hoa theo đơn khách đã đặt, vừa làm trước để khách mua ngay là có hoa cung cấp”, chị Quyên, chủ một cửa hàng hoa tại đây cho biết.

Hoa tươi làm quà tặng 8/3 tràn ngập các siêu thị, cửa hàng. Ảnh: Phúc Minh

Nhiều hệ thống siêu thị, cửa hàng chuyên về hoa tươi, hoa nhập khẩu cũng đã sẵn sàng cho thị trường hoa 8/3. Theo các cửa hàng này, giá hoa các loại năm nay, nhất là hoa nhập giá vẫn không chênh lệch nhiều so với ngày thường, chỉ tăng từ 10-20% trong khi hoa hồng nội lại tăng nóng.

Xu hướng hoa tặng 8/3 năm nay là đơn giản với những bó hoa từ vài trăm nghìn đồng đến trên dưới 1 triệu đồng. Ngoài hoa, một số mẫu mới là hoa kết hợp chocolate và trái cây cũng được người bán chú trọng đầu tư.