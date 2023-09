Hòa Bình: Khởi tố 6 đối tượng mở "tiệc ma túy" tại khu nhà ở Sao Vàng

Ngày 20/9, Công an TP. Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về hành vi "Tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" (quy định tại Điều 249 và Điều 255 Bộ Luật Hình sự) xảy ra tại phòng 1503- tòa A, khu nhà ở Sao Vàng.

Trước đó, ngày 10/9/2023, Công an TP.Hoà Bình đã khám phá vụ tổ chức sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại phòng 1503- tòa A, khu nhà ở Sao Vàng (thuộc tổ 5, phường Quỳnh Lâm, TP.Hòa Bình).

Tại thời điểm kiểm tra, Công an TP.Hoà Bình phát hiện 9 người (5 nam, 4 nữ) đang có hành vi tổ chức sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Lực lượng chức năng đã thu giữ 9 viên nén ma túy màu xám, nhiều túi nilon chứa ma túy cùng nhiều vật dụng phục vụ cho việc sử dụng ma tuý. Tổng trọng lượng thu giữ là 54.484 gam.

6 đối tượng trong nhóm đối tượng (gồm 5 nam, 4 nữ) vừa bị khởi tố về hành vi “Tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Ảnh: CACC.



Công an TP.Hoà Bình đã tạm giữ hình sự đối với 6/9 đối tượng gồm: Tạ Văn Tuấn (SN: 2000, trú tại tổ 13, phường Phương Lâm, TP.Hòa Bình); Nguyễn Thị Phương Linh (SN: 1986, trú tại tổ 9, phường Phương Lâm, TP.Hòa Bình); Nguyễn Văn Dương (SN: 1993, trú tại thôn Ngọc Liên, xã Kim An, huyện Thanh Oai, TP.Hà Nội); Nguyễn Quang Bách (SN: 1995, trú tại thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình); Nguyễn Hoàng Thắng (SN: 1996, trú tại tổ 10, phường Phương Lâm, TP.Hòa Bình); Nguyễn Ngọc Mai (SN: 1994, trú tại tổ 7, phường Đồng Tiến, TP.Hòa Bình). Trong đó, các bị can Tạ Văn Tuấn và Nguyễn Ngọc Mai là kẻ chủ mưu tổ chức.

Hiện Công an TP.Hoà Bình đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo các quy định của pháp luật.