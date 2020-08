Hoa hậu 26 tuổi "thất nghiệp" thảm hại sau đăng quang, bị tố ngoại tình là ai?

Mới đây, tờ On thông tin về việc cuộc thi Hoa hậu Hong Kong chuẩn bị bước vào đêm chung kết vào cuối tháng 8. Tuy nhiên, tình hình dịch Covid-19 kéo dài nên đêm thi diễn ra với số lượng người tham gia hạn chế, chủ yếu phát qua sóng truyền hình. Theo đó, Hoa hậu Hoa hậu Hong Kong 2019 Hoàng Gia Văn sẽ chính thức trao lại vương miện cho tân Hoa hậu sau một năm nắm giữ.

Trước đó, Hoa hậu sinh năm 1994 từng bị nhiều người gọi là "Hoa hậu xui xẻo nhất lịch sử Hong Kong". Sau hơn 2 tháng đăng quang ngôi vị cao nhất cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2019, Hoàng Gia Văn vẫn chưa tham gia bất kỳ hoạt động nào trong giới showbiz. Tên tuổi Hoàng Gia Văn mờ nhạt đến nỗi khi cô xuất hiện trên phố nhưng không có bất kỳ khán giả nào nhận ra. "Hoàng Gia Văn có lẽ là trường hợp xui rủi nhất lịch sử cuộc thi trong suốt 32 năm qua. Cô ấy vừa đăng quang tháng 9/2019 vài tuần sau đó xảy ra biến động chính trị. Đến đầu năm 2020, dịch Covid-19 bùng phát khiến xã hội tê liệt", trang tin HK01 viết.

Hiện tại, Hoa hậu 26 tuổi chủ yếu quanh quẩn trong nhà. Cô dành nhiều thời gian cho mạng xã hội và học thêm khóa học về chăm sóc, làm đẹp thú cưng.





Hoàng Gia Văn trong giây phút đăng quang Hoa hậu Hong Kong 2019.

Hoàng Gia Văn sinh năm 1994, cô đăng quang Tân Hoa hậu Hong Kong 2019 sau khi đạt điểm số vượt trội so với 9 thí sinh còn lại trong đêm chung kết. Cô từng làm người mẫu trước khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong do TVB tổ chức. Người đẹp này từng được truyền thông Trung Quốc gọi là "tiểu Quách Khả Doanh" do sở hữu ngoại hình khá giống đàn chị họ Quách.

Ngoài vấp phải tranh cãi lớn từ cư dân mạng vì bị chê kém sắc, người đẹp này còn dính vào nhiều ồn ào tình ái và nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ.

Hoàng Gia Văn có cuộc sống bình dị không khác gì trước lúc lên ngôi Hoa hậu.

Cụ thể, Hoa hậu 26 tuổi này bị cho là "tiểu tam", ngoại tình sau lưng bạn trai khi chen chân vào chuyện tình cảm của một cặp đôi đang yêu nhau. Ngoài ra, Hoàng Gia Văn còn có mối quan hệ mờ ám với một người đàn ông khác trong lúc đang có người yêu. Trước những tin đồn không hay, Hoàng Gia Văn đã lên tiếng phủ nhận. Cô khẳng định bản thân không phải là "tiểu tam" phá hoại hạnh phúc của người khác và cũng không phẫu thuật thẩm mỹ để trở nên đẹp hơn. Tuy nhiên, dân mạng vẫn bàn tán không hồi kết về cuộc sống của "Hoa hậu xui xẻo nhất lịch sử Hong Kong".