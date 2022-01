Đỗ Thị Hà lọt Top 40 Miss World 2021

Sau thời gian chung kết Miss World 2021 (Hoa hậu Thế giới) tạm hoãn do dịch Covid-19, Ban tổ chức (BTC) cuộc thi bất ngờ hé lộ Top 40 chung cuộc thu hút sự quan tâm của cộng đồng fan sắc đẹp. Trong danh sách này cũng có góp mặt của Hoa hậu Đỗ Thị Hà - Đại diện Việt Nam.

Chia sẻ với Dân Việt , "Bà trùm hoa hậu" Phạm Kim Dung - Chủ tịch Miss World Việt Nam cho biết: Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã xuất sắc lọt Top 40 Miss World. Trong đêm chung kết Miss World 2021 vào ngày 16/3 tới đây, sẽ chỉ có Top 40 trở lại Puerto Rico để tranh tài tại đêm thi quan trọng này. Đây là thành quả từ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Hoa hậu Đỗ Thị Hà trước khi mắc Covid-19 tại Mỹ.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà lọt Top 40 Miss World: Tôi sẵn sàng "chinh chiến" sau Tết Nguyên đán 2022. (Ảnh: Hoàng Phúc)

Trước đó, 15 thí sinh đầu tiên trong Top 40 Miss World 2021 được BTC cuộc thi công bố là những chủ nhân của các giải thưởng phụ gồm đại diện Bờ Biển Ngà, Mexico, Mông Cổ, Ấn Độ, Anh, Kenya, Philippines, Nam Phi, Mỹ, Paraguay, Cameroon, Nepal, Venezuela, Nicaragua, Botswana.

Trong danh sách 25 thí sinh còn lại do BTC công bố mới đây gồm đại diện Ba Lan, Hungary, Puerto Rico, Colombia, Cộng hoà Czech, Bắc Ireland, Pháp, Ecuador, Guinea, Bahamas, Malaysia, Brazil, Madagascar, Indonesia, Trinidad & Tobago, Argentina, Canada, Cộng Hòa Dominica, Ireland, Somalia, Chile, Trung Quốc, Sri Lanka, Việt Nam và Iceland.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà sẽ quay lại Puerto Rico thi chung kết Miss World 2021 vào 16/3 tới đây. (Ảnh: BTC Miss World)



Lịch thi chung kết Miss World 2021 của Đỗ Thị Hà

BTC cuộc thi Miss World cũng cho biết, Top 40 chung cuộc sẽ chính thức quay trở lại San Juan, Puerto Rico vào ngày 12/3 tới để chuẩn bị cho đêm chung kết. Các thí sinh không lọt top dự kiến sẽ được BTC mời tham gia đêm chung kết theo hình thức trực tuyến.

Đêm chung kết Miss World 2021 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 16/3 tới đây. Sau đó là sự kiện "Sắc đẹp vì mục đích cao cả" vào ngày 17/3 và ngày 18/3 các thí sinh sẽ trở về nước.

Chia sẻ tin vui lọt Top 40 Miss World, Hoa hậu Đỗ Thị Hà cho biết: "Tôi rất vui khi mình cũng nằm trong Top 40 cô gái được quay trở lại Puerto Rico tham gia đêm chung kết vào ngày 16/3. Cho nên, khi ăn Tết Nguyên đán xong, tôi sẵn sàng tinh thần "chinh chiến" tại chung kết Miss World 2021".

Đỗ Thị Hà chuẩn bị tinh thần "chinh chiến" tại chung kết Miss World sau Tết Nguyên đán 2022. (Ảnh: FBNV)

Trước khi Chung kết Miss World 2021 chưa bị tạm hoãn vì dịch Covid-19, Hoa hậu Đỗ Thị Hà từng được các chuyên trang sắc đẹp uy tín quốc tế đánh giá cao. Theo chuyên trang Missosology dự đoán, Đỗ Thị Hà nằm trong Top 11 chung cuộc. Chuyên trang sắc đẹp Sash Factor lại đưa ra dự đoán đại diện Việt Nam sẽ dừng lại ở vị trí thứ 19 tại Chung kết Miss World 2021.

Trò chuyện với Dân Việt về quá trình tham gia cuộc thi Miss World 2021, Hoa hậu Đỗ Thị Hà cho biết: "Thật ra, tôi luôn đặt mục tiêu cao hơn ở những phần thi phụ trong khuôn khổ cuộc thi Miss World 2021. Bởi, nếu chiến thắng các phần thi phụ thì tôi sẽ nắm chắc được "tấm vé" vào Top 30 hơn. Không chỉ tôi mà bất kỳ cô gái nào đến đây cũng đều đặt hết quyết tâm của bản thân vào cuộc thi này.

So với 123 đại diện, tôi đã vào Top 27 phần thi Tài năng, Top 16 Head to Head Challenge, Top 13 Top Model tại Miss World 2021. Đây thành quả cho cả quá trình nỗ lực của tôi. Tôi mừng và hạnh phúc vì điều đó, chỉ là thiếu chút may mắn nữa thôi cho những vị trí cao hơn.

Riêng phần thi Head to head Challenge khiến tôi "mất ăn mất ngủ" nhất vì tôi phải chuẩn bị bài nói của mình làm sao cho thật hấp dẫn, có thể truyền đạt đủ ý và thuyết trình trong một khoảng thời gian ngắn".

Với màn thể hiện tại cuộc thi Miss World 2021, Đỗ Thị Hà khiêm tốn nói với Dân Việt về mục tiêu của cô tại Chung kết cuộc thi: "Ban đầu, tôi đặt mục tiêu gần nhất cho mình là Top 12. Khi đồng hành cùng cuộc thi, tôi đã đặt mục tiêu cao nhất là top 5 vì các thí sinh năm nay đều rất mạnh. Mặc dù vậy, tôi vẫn nỗ lực hết mình vì đích đến cuối cùng vẫn là chiếc vương miện Miss World 2021. Đây không chỉ là sự kỳ vọng của riêng tôi mà còn là của gia đình và khán giả Việt Nam".