Hoa hậu Khánh Vân khoe chân dài miên man và vũ đạo nóng bỏng khó rời mắt

Mới đây, Hoa hậu Khánh Vân khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi đăng tải clip dance cover hit "Một cú lừa" của Bích Phương. Cô chia sẻ về đoạn clip này như sau: "My first dance lesson, try hard everyday" (Tạm dịch: Bài học nhảy đầu tiên, hãy cố gắng mỗi ngày).

Với chia sẻ của Hoa hậu Khánh Vân, khán giả đoán rằng nhảy là một trong số những hoạt động người đẹp học và tập luyện để chuẩn bị mang đến đấu trường sắc đẹp quốc tế Miss Universe – Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2020.

Hoa hậu Khánh Vân cùng vũ công thực hiện vũ đạo.

Ngay đầu clip, khi chưa cần phải thể hiện vũ đạo, Hoa hậu Khánh Vân đã thu hút sự chú ý bởi thân hình quyến rũ và đôi chân dài miên man. Đến lúc giọng hát của Bích Phương cất lên, nàng hậu bắt đầu thể hiệc từng động tác uyển chuyển, nhẹ nhàng, không kém phần gợi cảm.

Tuy đây chưa phải là các động tác khó nhưng với người mới bắt đầu, nó thể hiện sự cố gắng không ngừng, đáng được khích lệ. Trước ngày quay đoạn clip dance cover hit "Một cú lừa", chắc hẳn Hoa hậu Khánh Vân đã cùng vũ công tập luyện chăm chỉ để có thể thuộc và nhảy nhuần nhuyễn như vậy.

Hoa hậu Khánh Vân dance cover "Một cú lừa" của Bích Phương.

Đoạn clip mới của Hoa hậu Khánh Vân thu hút được sự chú ý của nhiều mỹ nhân khác và khán giả. Họ cùng để lại nhiều lời khen ngợi và bày tỏ mong muốn cô đăng tải nhiều clip dance cover nhiều hơn nữa.

Á hậu Thúy Vân không giấu được hứng thú dành cho màn nhảy múa của cô em thân thiết. Được Á hậu Thúy Vân hỏi thăm, đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam không ngại muốn được cùng đàn chị "bung lụa".

Được biết, ngoài khả năng nhảy múa, Hoa hậu Khánh Vân từng cover nhiều ca khúc trên mạng xã hội. Từ đó, cộng đồng fan nhan sắc Việt đồn đoán có thể mỹ nhân Sài thành sẽ thể hiện khả năng ca hát kết hợp vơi vũ đạo điêu luyện trong phần thi tài năng của Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2020.