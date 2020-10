Hoa hậu Khánh Vân là đại sứ hình ảnh Lễ hội Áo dài TP.HCM 2020

Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi sự kiện trong chiến dịch "Thành phố Hồ Chí Minh xin chào – Hello Ho Chi Minh City" do ngành du lịch thành phố triển khai, nhằm giới thiệu đến du khách hình ảnh điểm đến "An toàn - sống động - cởi mở - đầy hứng khởi".

Khánh Vân từng hai lần đạt danh hiệu "Người đẹp Áo dài" tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Sau 6 lần tổ chức, bước sang năm thứ 7, Lễ hội Áo dài 2020 được tổ chức bằng hình thức mới: trực tuyến kết hợp với sự kiện trực tiếp để phù hợp với tình hình thực tế xã hội và tạo sự đặc sắc, khác biệt hướng đến quốc tế.



Với vai trò đại sứ Lễ hội Áo dài, Hoa hậu Khánh Vân sẽ có nhiều cơ hội cùng với ban tổ chức quảng bá hình ảnh áo dài Việt Nam đến bạn bè quốc tế, thông qua nhiều hoạt động, hội thảo tìm hiểu lịch sử áo dài, đặc biệt là hoạt động hưởng ứng của các doanh nghiệp du lịch tổ chức các chương trình tour kích cầu tham quan Bảo tàng Áo dài, Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh…

Khánh Vân có nét đẹp nền nã khi diện chiếc áo dài cách tân của NTK Minh Châu.

Hoa hậu Khánh Vân tâm sự: "Là một người con của TP.HCM, còn gì tự hào hơn khi được là đại sứ cho một lễ hội lớn tổ chức ngay tại nơi mình sinh ra và lớn lên. Đây là niềm vinh dự cho Vân, khi mặc tà áo dài trên người, Vân thấy tự tin và duyên dáng hơn. Cùng với chủ đề 'Tôi yêu áo dài Việt Nam', chắc chắn lễ hội năm nay sẽ có nhiều điều hấp dẫn với khán giả, sau thời gian tạm dừng các hoạt động du lịch vì dịch Covid-19".

Xuất hiện tại buổi họp báo, Hoa hậu Khánh Vân chọn bộ áo dài đỏ của NTK Minh Châu, được may cách điệu phần tay áo và cổ áo màu nude giúp tôn vinh vóc dáng của nàng hậu. Cô bật mí đã chuẩn bị nhiều áo dài khác nhau cho các hoạt động đồng hành cùng chương trình.

Lễ hội Áo dài TP.HCM lần thứ 7 – năm 2020 sẽ kéo dài trong 2 tháng, từ ngày 11/10 đến ngày 20/11. Đây là một trong những sự kiện văn hoá - du lịch thường niên có uy tín và thu hút sự quan tâm của du khách trong và ngoài nước, nhận được sự hưởng ứng tham gia của đông đảo các nhà thiết kế áo dài, các nhà nghiên cứu văn hóa, văn nghệ sĩ, người nổi tiếng trong nhiều năm liền.