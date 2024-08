“Nhờ Báo Dân Việt, gánh nặng tiền học cho các con tôi được vơi bớt”

Ngày 29/7, căn chòi lụp xụp của gia đình anh Ngô Thế Việt (SN 1984) ở thôn La Mai, xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình trở nên rộn ràng tiếng cười nói. Những đứa trẻ vui vẻ chạy ra chạy vào vui đùa, tiếng người lớn hỏi thăm nhau tạo nên nguồn sinh khí mới cho ngôi nhà.



Niềm vui này đến từ món quà đặc biệt từ Báo NTNN/Dân Việt, Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) hỗ trợ cho gia đình anh Việt để vượt qua giai đoạn khó khăn. Theo đó, gia đình anh Việt nhận được sự hỗ trợ thường xuyên với mức tiền 2 triệu đồng/tháng trong thời gian 1 năm.

Hạnh phúc bất ngờ đến với gia đình đã khiến cho người đàn ông rưng rưng nước mắt. “Tôi chưa bao giờ nghĩ gia đình mình lại nhận được nhiều sự quan tâm, giúp đỡ đến vậy. Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành gửi đến Báo Dân Việt và các mạnh thường quân trên cả nước đã giúp đỡ gia đình tôi” - anh Việt chia sẻ.

Đại diện chính quyền địa phương trao tiền hỗ trợ tháng 7 cho gia đình anh Việt.

Với số tiền nhận được hàng tháng, anh dự định dành một phần để đóng học phí cho các con, phần để trang trải chi phí sinh hoạt và chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ hơn cho gia đình. Anh chia sẻ bản thân sẽ cố gắng làm lụng, tích góp thêm để mua một chiếc xe cho cô con gái - em Ngô Hoàng Linh (SN 2009) có phương tiện đi học.



Với anh Việt, sự giúp đỡ của bạn đọc Báo Dân Việt chính là chiếc “phao cứu sinh” cho cả gia đình anh trong giai đoạn khó khăn này. Nhờ đó anh có tiền lo cho gia đình, bữa cơm của các con anh được thêm phần đủ đầy. Nhìn vợ con quây quần bên mâm cơm nhỏ, anh Việt như được tiếp thêm động lực để cố gắng.

Tận tay trao món quà hỗ trợ cho gia đình anh Việt, bà Lê Thị Thuận - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ninh Giang, chia sẻ: “Thay mặt cho ban lãnh đạo địa phương, tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Báo Dân Việt đã có bài viết kêu gọi hỗ trợ hoàn cảnh gia đình anh Ngô Thế Việt. Đó cũng là nguồn động viên, khích lệ lớn để gia đình sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này. Sự quan tâm của Báo đối với những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã đã góp phần giúp ổn định về an sinh xã hội của địa phương”.

Trước đó, ngày 22/4/2024, Báo Dân Việt đăng tải bài viết “Xót xa cuộc sống của 5 đứa trẻ sống cùng bố nghèo và người mẹ tâm thần” nhằm kêu gọi hỗ trợ cho gia đình anh Ngô Thế Việt. Câu chuyện về gia đình anh Việt đã lay động nhiều trái tim của bạn đọc và các nhà hảo tâm.

Với anh Việt, các con chính là nguồn động lực lớn nhất để anh cố gắng.

Năm 2019, sau khi sinh người con út, vợ anh - chị Bùi Thị Bích Phượng (SN 1982) đã bị trầm cảm nặng dẫn đến tâm thần. Trước đó, chị Phượng cũng phát hiện có một chấm đen ở thùy não phải (dấu hiệu bị u não), điều này cũng một phần ảnh hưởng đến tâm lý của chị.



Nhiều hôm chị Phượng lên cơn điên loạn, bỏ nhà đi lang thang, đi mãi đến tận thành phố Ninh Bình, bố con anh lại phải lóc cóc chạy đi tìm. Vừa hét tìm vợ, anh vừa run run, lo sợ sẽ có chuyện chẳng may xảy đến với chị.

Vợ bệnh và 3 đứa con đang tuổi ăn học, một mình anh Việt phải gồng gánh nuôi cả gia đình. Hàng ngày, anh miệt mài làm lụng, từ thay lốp xe đến bơm rửa xe, thỉnh thoảng ai thuê thêm việc gì thì anh làm nấy nhưng cái nghèo đói vẫn mãi đeo bám. Cuộc sống bấp bênh, tiền học của các con ngày càng nhiều, thậm chí đến cả bữa cơm rau hàng ngày, anh cũng phải chật vật lo liệu.

Các con của anh Việt luôn đùm bọc, yêu thương nhau.

Khó khăn là thế nhưng với anh Việt, được sống cùng với vợ con là điều may mắn nhất trong cuộc đời anh. “Số phận của tôi đã khổ rồi, tôi cũng không dám than trách gì. Tôi chỉ mong vợ khỏi bệnh, con được ăn đủ no, được đến trường là tôi mãn nguyện rồi” - anh Việt cười chua chát.