Hàng trăm phần quà cứu trợ người dân Hà Nam bị nước lũ "bủa vây"

Cập nhật sáng 17/9: Báo Dân Việt kêu gọi được 6 tỷ đồng tiền và hàng

Mưa lũ nghiêm trọng tại các tỉnh phía Bắc đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản, khiến hàng trăm gia đình mất nhà cửa và nhiều người thiệt mạng, mất tích. Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt kêu gọi sự chung tay của cộng đồng để giúp đỡ bà con vùng lũ vượt qua khó khăn.

Các chương trình cứu trợ người dân vùng chịu ảnh hưởng do lũ, cũng như các chương trình khắc phục hậu quả do thiên tai sẽ tiếp tục được Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt triển khai trong thời gian sắp tới. Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt trân trọng cảm ơn sự đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã dành sự quan tâm, ủng hộ đến người dân các tỉnh đang gặp khó khăn do mưa lũ.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về

Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Số tài khoản: 2120524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay.

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ Chương trình khắc phục hậu quả do thiên tai.