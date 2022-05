Toàn bộ mặt nhựa trên đoạn cao tốc dài 900 m2 được rải thảm nhựa nóng, một số cây trồng bị thiêu rụi, làn phân cách giữa bị hư cũng đang khắc phục. Kinh phí dự toán ban đầu ước tính khoảng 2 tỷ đồng. Ảnh: CTV

Chiều 10/5, thông tin từ đại diện đơn vị quản lý đường bộ QLĐB IV.3 cho biết, thời gian gần 5 ngày thi công sửa chữa mặt lộ cao tốc Trung Lương-TPHCM bị bong tróc, hư hỏng nặng do xe tải chở nhớt bốc cháy chiều 4/5 đã được khắc phục.

Toàn bộ mặt nhựa dài 900 m2 được rải thảm nhựa nóng, một số cây trồng bị thiêu rụi, làn phân cách giữa bị hư cũng đang khắc phục. Kinh phí dự toán ban đầu ước tính khoảng 2 tỷ đồng.

Hiện nay đơn vị quản lý QLĐB IV.3 đã chi tạm ứng cho việc sửa chữa đảm bảo an toàn giao thông đoạn cao tốc xe xe chở nhớt cháy là thiệt hại.

Về vấn đề chịu trách nhiệm bồi thường số tiền này, theo cơ quan chức năng, hiện hồ sơ do Công an TP. Tân An (Long An) thụ lý để điều tra làm rõ, đồng thời kết luận nguyên nhân, trách nhiệm cụ thể đối với tài xế điều khiển phương tiện.