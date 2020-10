Hoàng Thùy Linh lần đầu lên tiếng về mối quan hệ với “người yêu tin đồn” Gil Lê

Mới đây, Hoàng Thùy Linh có sự xuất hiện ấn tượng tại sự kiện ra mắt phim điện ảnh "Trái tim quái vật". Có mặt ở sự kiện, Hoàng Thùy Linh chia sẻ về nhân vật do mình thể hiện trong phim mới. Bên cạnh đó, cô còn thẳng thắn giải đáp câu hỏi liên quan đến "người yêu tin đồn" là Gil Lê.

Hoàng Thùy Linh tại sự kiện ra mắt phim "Trái tim quái vật".

Đối với Hoàng Thùy Linh, bà mẹ đơn thân trong "Trái tim quái vật" không phải là một vai diễn dễ dàng. Nó như một thử thách do Hoàng Thùy Linh đặt ra cho chính mình ở lần trở lại màn ảnh rộng. Do phim thuộc thể loại trinh thám nên Hoàng Thùy Linh phải dành nhiều thời gian để đọc sách, báo về chủ đề phim. Bởi nếu không am hiểu, diễn viên khó có thể nhập vai.

Sau khi được trải nghiệm làm mẹ trong "Trái tim quái vật", Hoàng Thùy Linh chia sẻ: "Là một người phụ nữ, ai cũng hy vọng được làm mẹ và tôi cũng thế, cũng muốn có một "bản sao nhí" của riêng mình, để con viết tiếp những ước mơ mình còn dang dở. Tôi rất yêu trẻ con và đang muốn có con".

Khi được hỏi về tin đồn tình ái với Gil Lê, Hoàng Thùy Linh khẳng định không muốn đem chuyện cá nhân vào công việc hay các dự án mình tham gia. Theo Hoàng Thùy Linh, trước đây, cô bị đồn yêu rất nhiều người. Nữ ca sĩ không cố ý giấu giếm, nhưng có một số chuyện cô cần giữ kín để bảo vệ hạnh phúc cá nhân.

Khi được hỏi về Gil Lê, Hoàng Thùy Linh bộc bạch suy nghĩ cá nhân.

Bên cạnh đó, Hoàng Thùy Linh nhấn mạnh cô ít lên tiếng nói về tin đồn, dành sự tập trung cho công việc. Người đẹp mong muốn công chúng chú ý tới sản phẩm nghệ thuật của mình hơn là chuyện đời tư. Giọng ca "Kẻ cắp gặp bà già" hy vọng khán giả tôn trọng thế giới riêng của mình.

Hoàng Thùy Linh tâm sự: "Chuyện nghi vấn tình cảm ấy cũng như nhiều nghi vấn trước đây, tôi bị đồn yêu rất nhiều người. Bản thân tôi không muốn lấy câu chuyện cá nhân để nhiều người quan tâm, chỉ mong khán giả tôn trọng thế giới riêng của mình. Tôi không cố ý giấu giếm nhưng có một số chuyện tôi cần bảo vệ hạnh phúc cá nhân.

Tôi biết mọi người ai cũng có những phán đoán riêng và tôi tôn trọng điều đó. Về phía mình, tôi ít khi đứng ra giải thích hay xác nhận về những tin đồn. Tôi muốn tập trung cho sự nghiệp và mọi người sẽ chú ý về những sản phẩm của mình hơn thay vì quan tâm những chuyện đời tư, tình cảm".

Nhân vật bà mẹ đơn thân trong "Trái tim quái vật" là thử thách đối với Hoàng Thùy Linh.

Phim "Trái tim quái vật" với sự tham gia diễn xuất của Hoàng Thùy Linh dự kiến khởi chiếu vào ngày 20/11. Fan hâm mộ nữ ca sĩ đang ngóng chờ từng ngày để được gặp lại cô trên màn ảnh rộng.