Học cách chế tạo súng trên youtube, U40 rủ bạn mở xưởng súng ở đất Cảng

Trần Quốc Tân tại trụ sở công an.

Ngày 21/7, thông tin từ phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.Hải Phòng đã bắt Trần Quốc Tân (SN 1980, trú phường Hồ Nam, quận Lê Chân) và Phạm Văn Hữu (SN 1981, trú xã An Đồng, huyện An Dương) để làm rõ hành vi Chế tạo, tàng trữ và mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Theo tài liệu điều tra, ngày 17/7, các trinh sát đã bắt quả tang Tân cùng 1 đối tượng khác đang giấu 2 khẩu súng trong bao tải và 1 viên đạn trong bao thuốc lá tại trước một căn nhà ở huyện An Dương.

Qua đấu tranh, Tân khai nhận đã tự lên youtube học cách chế tạo súng và rủ bạn là Phạm Văn Hữu làm chung rồi bán kiếm lời.

Tang vật bị lực lượng chức năng thu giữ.

Hai đối tượng đã tự thiết kế bản vẽ các loại súng như shot gun, K59, K54 và một số loại súng sát thương cao. Nguyên liệu được Tân thu mua ngoài chợ, sau đó mang về xưởng hàn của Hữu để đưa vào gia công, chế tạo.

Sau khi có thành phẩm, Tân và Hữu bán cho một số đối tượng ở Hải Phòng và Quảng Ninh với giá 6 - 7 triệu đồng.

Khám xét nhà ở và nơi làm việc của Tân và Hữu, lực lượng công an đã thu giữ nhiều bộ phận súng đang được chế tạo dở và các nguyên, vật liệu khác phục vụ việc sản xuất súng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.