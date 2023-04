Học sinh trường đặc biệt ở Hà Nội thiết kế trang phục tái chế khiến ai cũng bất ngờ

Sáng 18/4, Trường PTCS Xã Đàn, Hà Nội đã tổ chức Ngày hội Văn hóa – Thể thao với nhiều hoạt động, trong đó ấn tượng nhất là màn trình diễn thời trang tái chế. Từng bộ trang phục với nhiều kiểu dáng lộng lẫy với những bông hoa thiết kế tinh tế được làm từ giấy báo đã được giáo viên và học sinh thực hiện vô cùng ấn tượng.

Ngày hội Văn hóa – Thể thao nhằm chào mừng 25 năm ngày Khuyết tật Việt Nam 18/4/1998- 18/4/2023. Đây là dịp để học sinh bình thường cũng như học sinh khiếm thính của trường được thể hiện sự quan tâm, chia sẻ và hòa mình với các hoạt động, các hội thi văn hóa, thể thao mà Đoàn Đội, các thầy cô giáo nhà trường dày công chuẩn bị.

Chia sẻ trong ngày hội, thầy Phạm Văn Hoan, Hiệu trưởng Trường PTCS Xã Đàn, Hà Nội cho hay: "Nhà trường có trên 60% các em là học sinh khiếm thính. Sống, học tập và làm việc trong môi trường này, các em luôn được tôn trọng, được bình đẳng, được yêu thương, được thể hiện mình và hòa nhập tốt. Ngày hội này sẽ giúp các em học sinh trong nhà trường đoàn kết hơn, yêu thương nhau hơn, yêu ngôi trường PTCS Xã Đàn nhiều hơn, nhanh hơn, sáng tạo hơn, chủ động hơn.

Từ chỉ nhận dạy học sinh khiếm thính, hiện nay trường tổ chức dạy học cho cả học sinh bình thường. Với sự pha trộn này, các học sinh khiếm thính có được sự chăm sóc tốt hơn, sự quan tâm từ phía bạn bè giúp các em hòa nhập tốt hơn. Trong khi đó, những học sinh bình thường cũng có thể giúp đỡ học sinh khiếm khuyết, từ đó sẽ rèn giũa được lòng nhân ái, bao dung của các em".

Trường PTCS Xã Đàn được thành lập vào năm 1977 với mô hình dạy liên cấp gồm mầm non, tiểu học và THCS.

Những hình ảnh trong ngày hội do PV Dân Việt ghi lại: