Phấn đấu đến năm 2030, giáo dục vùng Đông Nam Bộ thuộc nhóm dẫn đầu Đông Nam Á

Sáng 18/4, Bộ GDĐT tổ chức Hội nghị phát triển giáo dục và đào tạo vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và triển khai thực hiện nghị quyết 24-NQ/TW ngày 7/10/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nhiều thành tựu giáo dục của vùng Đông Nam Bộ

Báo cáo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Văn Phúc cho biết, vùng Đông Nam Bộ có thành phố trực thuộc là TP.HCM và 5 tỉnh: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai và Tây Ninh. Đây là vùng có vai trò, vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nước.

Toàn cảnh Hội nghị phát triển giáo dục và đào tạo vùng Đông Nam Bộ. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Đối với phát triển giáo dục, hệ thống trường học được củng cố, mở rộng và phân bố đều đến hầu hết các địa bàn từ nội đến ngoại thành. Về cơ bản, 100% các đơn vị cấp xã trong vùng Đông Nam Bộ đều có trường mầm non, tiểu học. Hầu hết các xã đều có trường trung học cơ sở, các huyện đều có trường trung học phổ thông, nhiều địa phương có trường THCS, THPT liên xã. Theo số liệu thống kê, năm học 2020 – 2021, toàn vùng có 7.871 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, tăng hơn 1.000 cơ sở giáo dục so với giai đoạn năm học 2010 – 2011.

Trong đó, ở bậc giáo dục mầm non, toàn vùng có 2.641 cơ sở giáo dục mầm non, tăng 1.006 trường so với năm học 2010 – 2011, với 851 điểm trường, quy mô 736.268 trẻ em, trong đó trẻ mầm non là 632.355 em.

Tỷ lệ huy động trẻ đến trường tăng dần hàng năm. Năm học 2020 – 2021, tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ vùng Đông Nam Bộ đạt 29,4% (tăng 9,5% so với năm học 2010 – 2011), cao hơn 1,1% so với bình quân của cả nước, đứng thứ 3 trong 6 vùng kinh tế - xã hội, tuy nhiên vẫn thấp hơn 0,6% so với mục tiêu phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018 – 2025.

Đối với bậc giáo dục phổ thông, năm học 2020 – 2021, toàn vùng có 2.592 cơ sở giáo dục phổ thông (tăng 62 cơ sở giáo dục so với năm học 2010 – 2011) với 2.901.400 học sinh (tăng 764.590 học sinh so với năm học 2010 – 2011), trong đó 168.739 học sinh là người dân tộc thiểu số (chiếm 5,82%).

Tỷ lệ lớp, trường các cấp học trong khu vực Đông Nam Bộ đều đứng thứ nhất trong sáu vùng kinh tế - xã hội, và cao hơn so với bình quân của cả nước.

Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn tại hội nghị. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Đối với giáo dục đại học, tốc độ phát triển mạng lưới các cơ sở giáo đại học vùng Đông Nam Bộ luôn thuộc nhóm cao của cả nước. Cơ cấu ngành nghề đào tạo đa dạng, phong phú, gắn kết và đáp ứng nhu cầu lao động của địa phương, đơn vị sử dụng lao động. Tính đến tháng 6/2022, toàn vùng có 57 trường đại học (tăng 10 cơ sở giáo dục đại học so với năm học 2010 - 2011) và 316 cơ sở giáo dục nghề nghiệp (chiếm 16% tổng số cơ sở giáo dục nghề nghiệp của toàn quốc).

Tuy nhiên, Bộ GDĐT nhận định, vùng Đông Nam Bộ vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế như quy hoạch mạng lưới trường lớp còn bất cập; cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học chưa đáp ứng đủ nhu cầu; số lượng, chất lượng, cơ cấu đội ngũ giáo viên chưa đồng đều; chất lượng giáo dục còn nhiều hạn chế. Trong đó, tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo của Đông Nam Bộ hiện vẫn thấp hơn so với bình quân cả nước (đứng thứ năm trong sáu vùng kinh tế - xã hội, chỉ cao hơn Đồng bằng sông Cửu Long). Tỷ lệ học sinh bỏ học, lưu ban còn cao hơn trung bình cả nước...

Mục tiêu đứng đầu cả nước và thuộc nhóm dẫn đầu Đông Nam Á

Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Văn Phúc cho biết, mục tiêu phát triển giáo dục đào tạo vùng Đông Nam Bộ đến năm 2023, tầm nhìn năm 2024 là đứng đầu cả nước và thuộc nhóm dẫn đầu Đông Nam Á.

Trong đó, đối với giáo dục mầm non trong vùng Đông Nam Bộ đến năm 2025, huy động được ít nhất 35% trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ, 95% trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo được đến trường. Tỷ lệ huy động trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập chiếm từ 30% trở lên. Đến năm 2030, huy động được 40% trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ, 97% trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo được đến trường.

Phấn đấu phát triển vùng Đông Nam Bộ đứng đầu cả nước và thuộc nhóm dẫn đầu Đông Nam Á. Ảnh: MQ

Phấn đấu đến năm 2030, vùng Đông Nam Bộ đủ số lượng giáo viên mầm non theo quy định, 100% giáo viên mầm non đạt trình độ đào tạo từ cao đẳng sư phạm mầm non trở lên, 85% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp ở mức độ khá trở lên.

Phấn đấu đến năm 2030 có ít nhất 40% số trường mầm non được công nhận đạt chuẩn quốc gia.

Đối với giáo dục phổ thông, phấn đấu đến năm 2030, 50% số tỉnh, thành phố trong vùng đạt phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở ở mức độ 3. Tỷ lệ lên lớp cấp tiểu học, tỷ lệ hoàn thành chương trình tiểu học đạt 99%. Tỷ lệ lên lớp đến cấp trung học cơ sở đạt 98,93%, và cấp trung học phổ thông đạt 98,91%. Tỷ lệ tốt nghiệp cấp trung học cơ sở đạt 99,02% và cấp trung học phổ thông đạt 99,01%; tỷ lệ cơ sở giáo dục đạt chuẩn quốc gia với giáo dục tiểu học đạt khoảng 65%, trung học cơ sở là 76% và trung học phổ thông đạt khoảng 60%.

Đặc biệt, vùng Đông Nam Bộ tiên phong đi đầu trong thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đổi mới giáo dục phổ thông.

Chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong vùng, đảm bảo đủ số lượng giáo viên về số lượng, cơ cấu. Kiên cố hóa trường, lớp học, giải quyết tình trạng phòng học nhờ, nhà vệ sinh và công trình nước sạch, phấn đấu đến năm 2030 đạt 96% tỷ lệ kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên.

Phấn đấu đến năm 2030, giáo dục phổ thông trong vùng Đông Nam Bộ đứng đầu cả nước.