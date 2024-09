Hội Cựu Công an nhân dân và Hiệp hội Công chứng viên gia nhập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ngày 5/9, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 10 khóa IX để chuẩn bị cho Đại hội MTTQ Việt Nam khóa X.

Tại hội nghị, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã hiệp thương, công nhận Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam và Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam là thành viên của MTTQ Việt Nam.

Đoàn Chủ tịch biểu quyết hiệp thương, công nhận 2 thành viên mới của MTTQ Việt Nam. Ảnh: MTTQ

Trình bày tờ trình, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng cho biết, Đoàn Chủ tịch trình Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xét công nhận làm tổ chức thành viên đối với 2 tổ chức là Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam và Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam xin gia nhập thành viên.

"Đối chiếu Quy định số 01 năm 2015 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về công nhận và cho thôi làm thành viên của MTTQ Việt Nam, Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam và Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam đủ điều kiện để được xem xét công nhận là tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam ở cấp Trung ương", ông Nguyễn Hữu Dũng nêu rõ.

Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng. Ảnh: MTTQ

Theo nội dung tờ trình, Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam được thành lập theo Quyết định ngày 1/8/2023 của Bộ Nội vụ. Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, tự bảo đảm kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam tổ chức và hoạt động theo điều lệ được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, Bộ Công an và các bộ, ngành khác có liên quan về lĩnh vực hoạt động.

Tôn chỉ, mục đích của hội khẳng định, hội là tổ chức của các thế hệ cựu công an nhân dân Việt Nam hoạt động nhằm mục đích tập hợp, vận động, đoàn kết, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, chăm lo, giúp đỡ nhau trong cuộc sống và phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng công an nhân dân, góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ trật tự, an toàn xã hội và ổn định phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Các đại biểu biểu quyết hiệp thương, công nhận Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam và Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam là thành viên của MTTQ Việt Nam. Ảnh: MTTQ

Về tổ chức bộ máy, đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028 Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 89 người, Ban Thường vụ gồm 21 người, ban lãnh đạo hội gồm 5 người.

Trong đó, Chủ tịch hội là Thượng tướng Lê Quý Vương, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, và 4 phó chủ tịch.

Đến nay, 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã có Hội Cựu Công an nhân dân, đến hết quý 4/2024 hệ thống tổ chức Hội Cựu Công an nhân dân ở 4 cấp cơ bản được hoàn thiện (thành lập xong Hội Cựu Công an nhân dân cấp huyện và Chi hội Cựu Công an nhân dân ở cấp xã).

Đại hội thành lập Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam nhiệm kỳ 2023 – 2028, tháng 8/2023. Ảnh: BCA

Còn Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định ngày 2/2/2017 của Chính phủ. Hiệp hội có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản riêng, hiệp hội hoạt động trên phạm vi cả nước.

Về tổ chức bộ máy của hiệp hội, theo ông Dũng, Ban Thường vụ của hiệp hội khóa II (nhiệm kỳ 2022 - 2027) gồm 15 người. Trong đó, ban lãnh đạo hiệp hội có 5 người.

Chủ tịch Hiệp hội là ông Nguyễn Chí Thiện, Trưởng phòng Công chứng số 2, TP.Hà Nội và 4 phó chủ tịch.

Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam có 3.337 hội viên cá nhân; 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có hội công chứng viên và có 5 cơ quan giúp việc của Hội đồng công chứng viên toàn quốc.